Trump dice que reabrirá la prisión de Alcatraz para albergar “los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos”

El presidente Trump dijo el domingo que está dirigiendo a su administración que reabriera y expandir AlcatrazLa famosa ex prisión en una isla frente a San Francisco, California.

En una publicación en su sitio social de la verdad, el Sr. Trump escribió que: “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes criminales viciosos, violentos y repetidos, las dudas de la sociedad, que nunca contribuirán con nada más que miseria y sufrimiento. Cuando éramos una nación más grave, en tiempos pasados, no dudamos en los criminales más peligrosos y los mantendrá lejos de cualquier persona que pudieran hacer daño. Es la forma en que se supone que debe ser”.

Trump dijo que está dirigiendo a la Oficina de Prisiones, el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación y Seguridad Nacional para “reabrir un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido, para albergar a los delincuentes más criticados y violentos de Estados Unidos”.

“La reapertura de Alcatraz servirá como un símbolo de derecho, orden y justicia”, agregó.

Una vista general de la isla de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco, el 16 de agosto de 2024. / Getty Images



Un portavoz de la Oficina de Prisiones dijo a The Associated Press en un comunicado que la agencia “cumplirá con todas las órdenes presidenciales”. El portavoz no respondió de inmediato a las preguntas de AP sobre la practicidad y la viabilidad de reabrir Alcatraz o el papel de la agencia en el futuro de la antigua prisión, dado el control de la isla del Servicio de Parques Nacionales.

La publicación de las redes sociales de Trump se produce cuando ha estado chocando con los tribunales mientras intenta enviar a los miembros de pandillas acusados ​​a una notoria prisión en El Salvador, sin debido proceso. Trump también ha hablado de querer Enviar ciudadanos estadounidenses allí y a otras prisiones extranjeras.

Trump, que regresó a la Casa Blanca el domingo por la noche, dijo a los periodistas que se le ocurrió la idea debido a las frustraciones con “jueces radicalizados” que han insistido en que los que son deportados reciben debido proceso.

“Supongo que es una idea que tuve porque los jueces, por lo que muchos de estos jueces radicalizados quieren tener pruebas para cada persona. Piense en ello. Cada persona que está en nuestro país ilegalmente”, dijo.

Llamó a Alcatraz “un mal símbolo, pero es un símbolo de ley y orden”.

¿Por qué se cerró Alcatraz?

La prisión de Alcatraz, ubicada en la isla de Alcatraz en la Bahía de San Francisco, a poco más de una milla al norte de la ciudad, había una prisión de máxima seguridad y privilegio de privilegio que se inauguró en 1934 para tratar con los “reclusos más incorregibles en las prisiones federales”, la ” Oficina de Prisiones dice. Antes de eso, que se remonta a la década de 1850, el sitio era utilizado por el ejército de los EE. UU. Como una ciudadela defensiva y para celebrar prisioneros militares.

También fue diseñado para “mostrar al público respetuoso de la ley que el gobierno federal se tomaba en serio la detención del crimen desenfrenado de las décadas de 1920 y 1930”, dice la oficina en su sitio web.

Foto de archivo del bloque de celdas ‘A’ en la prisión de Alcatraz. Foto 12/Grupo de imágenes universales a través de Getty Images



Criminales conocidos como Al Capone, George “Machine-Gun” Kelly, Alvin Karpis (el primer “Enemigo público No. 1”) y Arthur “Doc” Barker hicieron tiempo en Alcatraz, según el BOP. Sin embargo, la mayoría de los prisioneros no eran gángsters infames, sino prisioneros que se negaron a cumplir con las reglas y regulaciones de otras instituciones federales.

Alcatraz tenía una capacidad de 336 prisioneros, aunque la población promedio era de solo 260 a 275 en un momento dado.

Durante los 29 años que operaba como prisión, 36 hombres estuvieron involucrados en 14 separados intentos de escape. De estos, 23 fueron atrapados, seis fueron asesinados a tiros, y dos ahogaron.

Cerró el 21 de marzo de 1963, porque la prisión era demasiado costosa para continuar operando, dijo el BOP. Debido a su ubicación en una isla, todos sus suministros (alimentos, combustible, incluso agua dulce) tuvieron que ser traídos por el barco.

El gobierno determinó en ese momento que costó tres veces más por prisionero operar Alcatraz que cualquier otra prisión federal, y eso sería más económico cerrarlo y construir una instalación completamente nueva, dijo la oficina.

Después de que cerró, fue básicamente abandonado durante años. En 1969, un grupo de Activistas indios nativos americanos ocuparon Alcatraz Durante 18 meses, reclamándolo como tierra india.

¿Puede la gente visitar Alcatraz?

Después de su cierre, la prisión a menudo fue retratada como “America’s Devil’s Island” en libros y películas, incluido “The Rock” protagonizado por Sean Connery y Nicolas Cage y la película de 1979 “Escape from Alcatraz” protagonizada por Clint Eastwood.

En 1972, el Congreso creó el área de recreación nacional de Golden Gate y la isla donde se encuentra Alcatraz en la que se encuentra como parte de un nuevo sitio del Servicio de Parques Nacionales. La isla abrió a los turistas en el otoño de 1973 y se ha convertido en uno de los sitios de servicio de los Parques Nacionales más populares.

La isla de Alcatraz continúa operando como sitio turístico hasta el día de hoy.

La ex presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata de California cuyo distrito incluye la isla, cuestionó la viabilidad de reabrir la prisión después de tantos años.

“Ahora es un parque nacional muy popular y una gran atracción turística. La propuesta del presidente no es seria”, escribió en X.

contribuido a este informe.



Más de CBS News