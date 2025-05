Trump ofrece pagar a los inmigrantes que deportan a sí mismos

“Si está aquí ilegalmente, la autodesportación es la mejor, más segura y rentable forma de dejar a los Estados Unidos para evitar el arresto”, dijo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, en un comunicado.

La administración Trump anunció la semana pasada que había deportado alrededor de 140,000 migrantes de los EE. UU. Desde enero. Los números, en este momento, no ponen en camino a la administración para cumplir con una promesa de campaña central del presidente Trump: eliminar a millones de personas que están en el país ilegalmente.

Las deportaciones pueden ser costosas y intensivas en el tiempo, ya que los funcionarios estadounidenses a menudo deben detener a los migrantes por un largo período, coordinar documentos de viaje y preparar aviones colegiados a muchos países diferentes. A menudo, también hay problemas que involucran a los migrantes de países que no aceptan a sus nacionales ni hacen que el proceso sea tan engorroso que tarda aún más en eliminar a las personas.

Trump insinuó una política de incentivos de viaje en una entrevista reciente con Fox Noticias.

“Pero lo que queremos hacer es tener un programa de autoestimación, que aún no hemos anunciado”, dijo a la red a mediados de abril. “Lo único que no he determinado es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles un estipendio, les daremos algo de dinero y un boleto de avión, y luego vamos a trabajar con ellos, si son buenos, si los queremos de vuelta, vamos a trabajar con ellos para que regresen lo más rápido posible”.