La administración de Trump le pide a la corte que desestima el caso de la píldora de aborto

La administración Trump le pidió el lunes a un juez federal que desestimara una demanda que busca restringir bruscamente el acceso a la píldora abortiva mifepristone, tomando la misma posición que la administración Biden en un caso de estrecha vigilancia que tiene implicaciones importantes para el acceso al aborto.

El presentación judicial Por el Departamento de Justicia es sorprendente, dado que el presidente Trump y varios funcionarios en su administración se han opuesto a la fuerza por los derechos del aborto. Trump a menudo se jacta de que nombró a tres de los jueces de la Corte Suprema que votaron en 2022 para anular el derecho nacional al aborto. Y hasta ahora en su segundo mandato, su administración ha tomado medidas para reducir los programas que apoyan la salud reproductiva.

La presentación del tribunal fue la primera vez que la administración Trump intervino en la demanda, que busca revertir numerosos cambios regulatorios que realizó la Administración de Alimentos y Medicamentos, a partir de 2016, que amplió mucho el acceso a Mifepristone.

La solicitud de la administración Trump no mencionó los méritos del caso, que aún no han sido considerados por los tribunales. Más bien, haciéndose eco del argumento de que la administración Biden hizo poco antes de que Trump asumiera el cargo, la presentación del tribunal afirma que el caso no cumple con el estándar legal que se escuchará en el Tribunal de Distrito Federal en el que se presentó.