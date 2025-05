El activista de Columbia, Mohsen Mahdawi, habla en la entrevista de la primera red desde la detención: “No me silenciarás”

Un activista estudiantil de Columbia y titular de la tarjeta verde que fue detenido cuando fue a una entrevista de ciudadanía el mes pasado dijo que el presidente Trump “no me silenciará”, en una entrevista con CBS News de Vermont el lunes.

Los comentarios de Mohsen Mahdawi marcaron su primera entrevista de red desde Un juez ordenó su liberación la semana pasada – Un movimiento que Mahdawi llamó una “luz de esperanza” a otros activistas estudiantiles que han sido detenidos, como Rumeysa Ozturk de Columbia Mahmoud Khalil y Tufts de la Universidad de Tufts

Poco después del lanzamiento de Mahdawi, se dirigió a un grupo de seguidoresdiciendo del Sr. Trump y su gabinete, “No te tengo miedo”. Mahdawi le dijo a CBS News que se dirigió al Sr. Trump directamente porque “existe esta filosofía de intimidación, de justicia punitiva … así que quería compartirles que puedas hacer lo que quieras. No me silenciarás”.

“Soy un pacificador. Y cuando me arrestaron, esa es una bandera roja para todos”, dijo Mahdawi.

Mahdawi estuvo bajo custodia durante aproximadamente dos semanas. Le dijo a CBS News que llegó para su nombramiento de ciudadanía en Vermont a mediados de abril, realizó una prueba de ciudadanía y firmó un documento que decía que está dispuesto a prometer lealtad a la Constitución. Hacia el final de ese proceso, dijo que los agentes de inmigración ingresaron a la oficina y lo detuvo. Mahdawi dijo que no sabe por qué esperaron, en lugar de detenerlo tan pronto como llegó.

“Lo que sé es que esto es una traición a la constitución de este país y al proceso”, dijo Mahdawi. “He hecho todo de la manera correcta. He pasado por el proceso … He aplicado de la manera correcta. Me presenté para mi entrevista. Compartí y respondí todas las preguntas honestamente. Y dije que estoy dispuesto a defender y proteger la constitución de este país”.

Mahdawi, quien ayudó a liderar las protestas de Columbia contra la guerra de Israel-Hamas a partir de 2023, fue detenido bajo una ley raramente usada que permite al gobierno revocar visas para las personas que el Secretario de Estado cree que podría plantear “consecuencias adversas de la política exterior”.

Mahdawi dijo que encontró la justificación de la administración Trump para detenerlo “ridículo”.

“¿Una persona que ha estado abogando vocalmente por la justicia y la paz está socavando la política estadounidense?”, Le dijo a CBS News el lunes.

Mahdawi es uno de los varios activistas estudiantiles para enfrentar la detención. El compañero activista de Columbia Mahmoud Khalil y la estudiante de Tufts Rumeysa Ozturk, quien coescribió un artículo de opinión pro-palestino en el periódico del campus, fueron detenidos en marzo debajo de los mismos motivos legales alegando el riesgo de “consecuencias adversas de la política exterior”. Ambos estudiantes están demandando por separado por su liberación.

Una carta que pide la deportación de Mahdawi y firmada por Rubio dice: “Se ha identificado a Mahdawi en esas protestas que se han dedicado a la retórica amenazante e intimidación de los espectadores pro-israelíes. Pero en un video de noviembre de 2023 obtenido por CBS, Mahdawi se ve que se vio a una multitud” una vergüenza “a usted”. CBS News en una entrevista el mes pasado, “dejamos muy claro que nuestro movimiento se trata de justicia, y el antisemitismo no tiene lugar en nuestro movimiento”.

La administración Trump ha defendido la práctica de quitar las visas. En un comunicado el mes pasado, el Secretario Asistente de Seguridad Nacional, Tricial McLaughlin, dijo Tarjetas verdes y visas son un “privilegio”.

“Cuando abogas por la violencia, glorifica y apoya a los terroristas que disfrutan el asesinato de los estadounidenses y acosan a los judíos, ese privilegio debe ser revocado, y no deberías estar en este país”, agregó McLaughlin.

Mahdawi ha negado las acusaciones de antisemitismo y ha dicho que dio un paso atrás de las protestas antes de que los manifestantes formaran campamentos en el campus de Columbia y ocuparon un edificio escolar, atrayendo la atención y las críticas a nivel nacional.

Él demandado en un tribunal federal Durante su liberación horas después de su detención, con sus abogados argumentando que la medida violó sus derechos de la Primera Enmienda. El juez de distrito estadounidense Geoffrey Crawford ordenó su Liberación de la custodia federal el miércoles pasadoescribiendo que Mahdawi “había hecho afirmaciones sustanciales de que su detención es el resultado de represalias por el habla protegida”.

El caso aún está abierto cuando Crawford revisa la petición de Mahdawi para Habeas Corpus.

Un tribunal de apelaciones revisará los casos de Mahdawi y Ozturk el martes.

Mahdawi dijo que después de dejar la custodia, “se tranquilizó en mi corazón de la creencia de que prevalecerá la justicia … y el sistema de justicia está funcionando”.

También dice que planea continuar protestando. “No tenía miedo cuando me detuvieron. No tenía miedo cuando salí de la detención. Y no tengo miedo de compartir mi voz”, dijo.