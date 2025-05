Biden critica a Trump en la entrevista de la BBC

En su primera entrevista de transmisión desde que dejó la Casa Blanca, el ex presidente Joseph R. Biden Jr. condenó el manejo del presidente Trump de la guerra en Ucrania y sus tratos con los aliados globales, y defendió el momento de su retiro de la campaña presidencial de 2024.

El Sr. Biden no mencionó a su sucesor por su nombre en el entrevista con la BBC. Pero en una desviación de una regla no escrita de ex presidentes, criticó algunas de las acciones del Sr. Trump como presidente, incluida su reunión combativa en la Oficina Oval con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania en febrero.

“Me pareció algo debajo de Estados Unidos en la forma en que tuvo lugar”, dijo Biden sobre la reunión durante la entrevista, que se registró el lunes en Wilmington, Del., Y transmitió el miércoles. También señaló las llamadas del Sr. Trump para cambiar el nombre del Golfo de México, recuperar el Canal de Panamá y adquirir Groenlandia.

“¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué habla el presidente así? Eso no es quienes somos”, Sr. Biden dicho. “Se trata de libertad, democracia, oportunidad, no de confiscación”.