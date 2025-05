Voice of America, una emisora ​​de noticias internacional financiada por Estados Unidos que fue silenciada por la administración Trump en marzo, puede sonar muy diferente cuando regresa al aire.

Kari Lake, el ex presentador de noticias a quien el presidente Trump puso a cargo de revisar Voice of America, dijo el martes que se alimentaría con contenido de One America News Network, o Oan, un canal de televisión confiablemente pro Trump que ha propagado falsedades sobre las elecciones presidenciales de 2020.

La Sra. Lake, quien en los últimos años montó campañas infructuosas para gobernador y senador en Arizona, dijo que Oan había ofrecido proporcionar informes de noticias gratuitos a Voice of America y otro outlet respaldado por los estadounidenses, el outlet, el Oficina de transmisión de Cuba. En declaración En las redes sociales, llamó al acuerdo “un enorme beneficio para el contribuyente estadounidense”.

“No tengo control editorial sobre el contenido de la programación de VOA y OCB, pero puedo asegurarme de que nuestros puntos de venta tengan opciones confiables y creíbles mientras trabajan para crear sus programas de informes y noticias”, dijo la Sra. Lake, utilizando Acrónimos para Voice of America y la Oficina de Transmisión de Cuba.