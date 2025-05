Trump retira el candidato del Fiscal de los Estados Unidos, cuyo extremismo probó límites para los senadores republicanos

No obstante, la declaración del Sr. Tillis solo provocó una reacción feroz Entre las élites influyentes, el Sr. Trump está muy atento a la apacible, y algunos en el ala oeste seguían siendo la intención de luchar por el Sr. Martin hasta el final, según los funcionarios que hablan bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.

En sus comentarios, el Sr. Trump sugirió que encontraría un lugar para el Sr. Martin en otro lugar de su administración, presumiblemente a un puesto que no requería confirmación del Senado. En los últimos días, las personas cercanas al presidente han considerado una variedad de posibilidades, incluida otra posición en el Departamento de Justicia, según una persona familiarizada con la situación.

El Sr. Martin, por su parte, todavía estaba luchando para mantener su trabajo el jueves: escribir “pelear, pelear, pelear” en una publicación en las redes sociales en las primeras horas de la mañana.

Lo siguió con el Salmo 23: 4.

“Sí, aunque camino por el valle de la sombra de la muerte, no temeré que no me malvaran: porque tu vía y tu personal me consolan”.

Pase lo que pase a continuación debe suceder rápido. Si a alguien no se confirma antes del 20 de mayo, cuando la cita interina del Sr. Martin laxa, su sucesor sería nombrado por los jueces que se sientan en el Tribunal de Distrito Federal en Washington. Están dirigidos por uno de los adversarios judiciales más vanguardados del Sr. Trump: James E. Boasberg, el juez principal del tribunal, que supervisa varios casos contra la administración Trump.