A la inversa, Trump dice que los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar para liberar los archivos de Epstein

En cambio, el presidente Trump dice que los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

En una publicación en su plataforma Truth Social el domingo por la noche, el Sr. Trump escribió: “Como dije el viernes por la noche a bordo del Air Force One a los medios de comunicación falsos, los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar para liberar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviarnos del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria en el “cierre” demócrata.

El presidente se había opuesto a la divulgación de los archivos.

Anteriormente dijo que cortó los lazos con Epstein hace años y no ha sido acusado de ningún delito.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes pretenden celebrar una votación el martes sobre la legislación para forzar la liberación total del Archivos del Departamento de Justicia sobre Epsteindicen a CBS fuentes familiarizadas con la votación.

La semana pasada, todos los demócratas y cuatro miembros republicanos de la Cámara de Representantes presentaron con éxito una petición para forzar una votación a fin de publicar todos los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, eludiendo a los líderes republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la votación se realizará esta semana.

El proyecto de ley, titulado Ley de Transparencia de Archivos Epstein, fue presentado por primera vez en julio por el representante demócrata Ro Khanna de California y el representante republicano Thomas Massie de Kentucky a medida que se intensificaba la presión sobre la administración Trump para que publicara más archivos relacionados con Epstein.

La legislación bipartidista exige la divulgación de documentos relacionados con todas las investigaciones sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual en 2021. El proyecto de ley obligaría a la divulgación de registros de vuelo, registros de viajes, nombres de personas y entidades a las que se hace referencia en cualquier caso de Epstein y comunicaciones internas del Departamento de Justicia dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la legislación. También haría públicos cualquier registro “relativo a la destrucción, eliminación, alteración, extravío u ocultación de documentos, grabaciones o datos electrónicos” relacionados con Epstein y sus asociados, así como la documentación sobre su muerte.

Epstein murió por suicidio en 2019 en un centro correccional de Manhattan mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

“Creo que vamos a conseguir que 40 o 50 republicanos voten con nosotros sobre la liberación”, dijo Khanna a los periodistas el miércoles. “Y si obtenemos ese tipo de voto abrumador, eso presionará al Senado y presionará para que se publiquen los archivos del Departamento de Justicia”.

No está claro si el Senado lo aceptará si la Cámara lo aprueba.

La semana pasada, el Comité de Supervisión de la Cámara publicó más de 20.000 páginas de documentos de la propiedad de Epstein. Incluían correos electrónicos intercambiados entre Epstein y otros. sobre el presidente Trumpquien el viernes pidió al Departamento de Justicia y al FBI para investigar la participación de Epstein con destacados demócratasincluido el ex presidente Bill Clinton y las principales instituciones financieras.