El cierre del gobierno está a punto de superar el récord, ya que Thune dice que es “optimista” acerca de poner fin al estancamiento esta semana.

Mientras caminaba hacia el Senado, un periodista le preguntó a Thune si era “optimista sobre el acuerdo para abrir el gobierno esta semana” y si había habido “progresos durante el fin de semana”.

“Soy optimista”, dijo Thune.

“¿Seguro?” preguntó el periodista.

“No fuerces”, respondió Thune, riendo.

Al regresar de la pista, Thune amplió sus pensamientos.

“Simplemente creo que, basándome en mi instinto sobre cómo funcionan estas cosas, creo que nos estamos acercando a una rampa de salida aquí, pero… esto es diferente a cualquier otro cierre del gobierno, en términos de la forma en que los demócratas están reaccionando ante él”, dijo.

Se negó a ofrecer detalles sobre las conversaciones en curso para resolver el estancamiento, pero reiteró la oferta que hizo a los demócratas.

“Creo que hay una serie de cosas que hemos puesto a disposición de los demócratas en términos del camino a seguir en materia de asignaciones, al hacer, ya sabes, obviamente el minibús que ya hemos aprobado en el Senado, y obviamente hemos indicado en el pasado que si quieren votar sobre cualquiera que sea su proyecto de ley Obamacare, una fecha determinada en la que podrían tener ese voto”, dijo Thune. “Así que es todo: estas son cosas que creo, una vez más, que he estado diciendo desde hace algún tiempo. Tienen que estar dispuestos a aceptar un sí como respuesta”.