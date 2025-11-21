El representante demócrata Eric Swalwell se postula para gobernador de California

El representante demócrata Eric Swalwell, quien ha sido un destacado crítico de la administración Trump, dice que se postula para gobernador de California en las elecciones de 2026.

Hizo el anuncio el su sitio web oficial de campañaque se transmitió el jueves por la noche antes de una aparición programada en “Jimmy Kimmel Live!”

Swalwell recibió una gran ovación del público cuando anunció su participación en el programa de Kimmel.

“Nuestro estado, este gran estado, necesita un luchador y un protector”, comentó Swalwell a Kimmel.

“He estado en estas luchas como miembro del Concejo Municipal en Dublín, mi ciudad natal, como fiscal en Oakland y enfrentándome al presidente más corrupto de todos los tiempos en el Congreso de los Estados Unidos, pero estoy listo para llevar esta lucha a casa”. Swalwell dijo.

También dijo que no confía en que los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se hagan públicos en su totalidad. Presidente Trump dijo el miércoles que firmó un proyecto de ley exigir que el Departamento de Justicia publique los archivos en un plazo de 30 días.

Swalwell, de 45 años, se une a un campo ya abarrotado de candidatos de alto perfil. El gobernador Gavin Newsom no puede postularse para la reelección porque la ley de California limita su mandato.

El campo incluye a varios otros aspirantes demócratas, incluido el exsecretario de Salud y Servicios Humanos. Xavier Becerraex representante katie porterex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y emprendedor Tom Steyerentre otros. Los candidatos republicanos incluyen a un experto político Steve Hilton y el sheriff del condado de Riverside Chad Bianco.

Swalwell representa el distrito 14 del Congreso del estado, que abarca una gran franja de East Bay. Ha ocupado un cargo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2013 y, antes de eso, fue fiscal del condado de Alameda. Su carrera política incluye una postularse para presidente en las elecciones de 2020durante el cual hizo del control de armas uno de sus principales objetivos y pidió una prohibición total de los rifles de asalto.

La semana pasada, la administración Trump remitió a Swalwell al Departamento de Justicia por presunto fraude fiscal e hipotecario. Swalwell abordó las acusaciones con Kimmel, calificándolas de “tonterías”.

En una declaración posterior a la remisión, Swalwell dijo: “Lo único que me sorprende es que le tomó tanto tiempo venir a por mí”.

Swalwell y la administración Trump tienen una historia que se remonta al primer mandato de Trump. Swalwell se describió a sí mismo a principios de este mes como “el crítico más vocal de Donald Trump durante la última década”. el tambien sirvió como uno de los encargados del impeachment durante el segundo juicio político de Trump.

Además, hay un demanda en curso presentada por Swalwell contra Trump que alega que sus acciones condujeron al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.