El Senado celebra una rara sesión el sábado destinada a poner fin al cierre del gobierno y se volverá a reunir el domingo

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y aliado cercano del presidente, promocionó el llamado del presidente Trump a reformar Obamacare, que hizo en una publicación de Truth Social el sábado. Graham dijo que los republicanos no votarán para extender los créditos fiscales para la atención médica en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible.

“No vamos a extender este programa por un año porque sería injusto para el contribuyente. Eso continuaría con un sistema de atención médica que está fuera de control”, dijo Graham en el pleno del Senado. “Enriquecería aún más a las compañías de seguros de salud. No vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar este sistema roto con algo que en realidad sea mejor para el consumidor para cumplir con el objetivo de reducir los costos de atención médica”.

Graham dijo que “aterrorizar al público no va a hacer que nosotros, como republicanos, sigamos con un proyecto de ley de atención sanitaria muy malo”, aunque añadió que los republicanos y el presidente están dispuestos a hablar con los demócratas “sobre cómo es posible conseguir un mejor valor, cómo reducir las primas”. [are] posible.”

“Pero hay que cambiar el precepto fundamental de Obamacare”, dijo.

El republicano de Carolina del Sur felicitó al presidente por “entrar en el juego hoy”, diciendo que “nos ha dado un camino a seguir. Voy a seguir sus consejos y sugerencias”.

Graham dijo que habló con el presidente esta mañana. Dijo que a Trump le gustaría “sentarse y ver si podemos encontrar una mejor solución”.

“Sé que podemos, pero no lo haremos mientras el gobierno esté cerrado”, dijo.

Graham instó a los demócratas a “poner fin a esta locura”.

“A mis colegas demócratas, abramos el gobierno y actuemos como adultos y veamos si podemos solucionar este problema en un mejor lugar”, dijo. “Nunca lo haremos con el gobierno cerrado”.