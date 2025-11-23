Estados Unidos considera lanzar folletos en Venezuela mientras aumenta la presión sobre Maduro, dicen fuentes

Funcionarios de la administración Trump discutieron el sábado la posibilidad de lanzar folletos en la capital de Venezuela, Caracas, en un intento de debilitar el régimen de El presidente venezolano Nicolás Maduro.

Entre las posibles vías discutidas con respecto a las operaciones para Venezuela se encontraba el lanzamiento de folletos estadounidenses en Caracas como una especie de guerra psicológica para presionar a Maduro, dijeron a CBS News varios funcionarios estadounidenses familiarizados con las conversaciones.

La operación, que aún no ha sido autorizada, podría realizarse posiblemente el domingo, dijeron los funcionarios, cuando Maduro cumple 63 años.

El Washington Post fue el primero en informar sobre la operación de folletos propuesta.

En los últimos meses, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Maduro de múltiples maneras, incluido un amplio refuerzo militar en la región. ejercicios con fuego realy ataques a presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Cuando se le preguntó el lunes, el presidente Trump dijo que no descartaría enviar tropas estadounidenses a Venezuela.

“No, no lo descarto”, dijo el presidente. “No descarto nada. Sólo hay que cuidar a Venezuela”.

Por su parte, Maduro el mismo día dicho estaría abierto a conversaciones “cara a cara” con Trump.

El mes pasado, el Sr. Trump también confirmado que ha autorizado a la CIA a entrar en Venezuela y realizar operaciones encubiertas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace un gesto cuando llega a la proyección de una serie biográfica en el Teatro Nacional de Venezuela en Caracas el 22 de noviembre de 2025. Juan BARRETO /AFP vía Getty Images



El Pentágono ha llevado a cabo al menos 21 huelgas desde principios de septiembre, matando al menos a 80 personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que los ataques están diseñados para atacar a los cárteles y a los narcotraficantes, aunque no ha aportado pruebas que los buques impactados hasta el momento transportaban drogas.

Actualmente hay unos 15.000 soldados estadounidenses en la región. Un funcionario de la Marina dijo a CBS News la semana pasada que Estados Unidos tenía cuatro barcos militares en el Atlántico occidental, incluido el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, y tres destructores de misiles guiados. Tenía otros siete buques militares en el Caribe, dijo el funcionario, que incluían dos destructores de misiles guiados, dos cruceros de misiles guiados, un buque de asalto anfibio y dos buques portuarios de transporte anfibio.

También hay varias docenas de aviones de combate estadounidenses. estacionado en puerto rico.

Maduro, que dirige Venezuela desde 2013, enfrentó una protesta internacional cuando declaró la victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024. a pesar de que los resultados muestran había perdido por un amplio margen frente al candidato de la oposición.

Estados Unidos es una de varias naciones que no lo reconocen como presidente de Venezuela. La administración Trump lo acusó de operar un cártel que canaliza drogas hacia Estados Unidos y le ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares para obtener información que conduzca a su arresto.