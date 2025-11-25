nuevo vídeo cargado: Juez desestima casos contra James Comey y Letitia James
transcripción
transcripción
Juez desestima casos contra James Comey y Letitia James
Un juez federal desestimó el lunes los cargos penales contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
-
“Estoy agradecido de que el tribunal puso fin al caso en mi contra. El presidente de Estados Unidos no puede utilizar el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos”. “Tomaremos todas las acciones legales disponibles…” “Estamos presentando una demanda contra Donald Trump…”
Un juez federal desestimó el lunes los cargos penales contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Por Shawn Paik
25 de noviembre de 2025