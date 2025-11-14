Home Política Kristi Noem entrega bonos de $10,000 a algunos agentes de la TSA

Kristi Noem entrega bonos de $10,000 a algunos agentes de la TSA

Juan Carlos Collado
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, otorgó cheques de 10.000 dólares a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte que “hicieron todo lo posible” durante el cierre.

Cada una de estas personas prestó un servicio ejemplar. Hicieron todo lo posible. Ayudaron a individuos. Cumplieron turnos extras.

Por Shawn Paik

13 de noviembre de 2025



