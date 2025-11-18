nuevo vídeo cargado: La Cámara votará sobre la publicación de los archivos de Epstein
La Cámara votará sobre la publicación de los archivos de Epstein
Se esperaba que la Cámara de Representantes votara un proyecto de ley bipartidista que haría públicos todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. El presidente Trump, que durante mucho tiempo se había resistido a la publicación, ordenó a los republicanos que respaldaran el proyecto de ley.
[Reporter] “Sólo quiero dejar muy clara su posición. ¿Quiere que se apruebe en el Senado? ¿Firmaría ese proyecto de ley si llega a su escritorio?”. “Sí quiero… Esto es lo que quiero. No tenemos nada que ver con Epstein. Los demócratas sí. Todos sus amigos eran demócratas. Así que estoy a favor de… cualquiera… Yo no… Pueden hacer lo que quieran. [Reporter] “¿Firmarías si llega a tu escritorio?” Pueden hacer lo que quieran. [Reporter] “¿Firmarías si llega a tu escritorio?” Les daremos todo. Seguro que lo haría. Dejemos que el Senado lo vea. Que cualquiera lo mire”. “Mi esperanza es que finalmente estos archivos se publiquen. Y aquellos que se mostraron complacientes con los crímenes de Jeffrey Epstein finalmente serán nombrados”.
Por Shawn Paik
18 de noviembre de 2025