La representante Marjorie Taylor Greene dice que renunciará al Congreso después de pelearse con Trump

Representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia anunciado el viernes X renunciará al Congreso a principios del próximo año, después de una disputa de una semana con el presidente Trump y gran parte de su partido.

Su último día será el 5 de enero de 2026, dijo Greene.

En una declaración, la congresista de extrema derecha expresó su frustración con su partido y con el cambio de ritmo en el Congreso, escribiendo que el liderazgo del Partido Republicano se había negado a trabajar para abordar los costos de la atención médica, y que los proyectos de ley que ella redactó sobre inmigración y otros temas estaban “acumulando polvo”. Dijo que “la legislatura ha sido mayoritariamente marginada”.

También señaló su dramática ruptura con Trump. el presidente retiró su apoyo a Greene la semana pasadacalificándola de “loca” y “traidora” después de que criticó el manejo de varios temas por parte de los republicanos. Ella ha afirmado que Trump se sintió irritado por su presión para revelar registros relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, a lo que el presidente se opuso anteriormente antes de respaldarlo y luego firmar un proyecto de ley para liberar los registros esta semana.

“Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería resultar en que me llamen traidora y me amenacen el Presidente de los Estados Unidos, por quien luché”, escribió Greene, diciendo que “su autoestima no la define un hombre, sino Dios”.

Sobre la amenaza de Trump de respaldar a un rival en las primarias de su distrito profundamente rojo, Greene dijo: “Tengo demasiado respeto por mí misma y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi dulce distrito tenga que soportar unas primarias hirientes y odiosas contra mí por parte del presidente por el que todos luchamos, sólo para luchar y ganar mi elección, mientras que los republicanos perderán las elecciones intermedias”.

“Es todo tan absurdo y completamente poco serio”, dijo. “Me niego a ser una ‘esposa maltratada’ esperando que todo desaparezca y mejore”.

En los últimos días, la operación política de Trump había estado recibiendo consultas de posibles contendientes republicanos para desafiar a Greene, dijo a CBS News una fuente republicana familiarizada con la situación.

en un declaración publicada en Xel presidente del Partido Republicano de Georgia, Josh McKoon, llamó a Greene un “luchador incansable”.

“Si bien su decisión de renunciar al Congreso a partir del 5 de enero es una sorpresa en medio de los desafíos recientes, su legado como una voz audaz para las bases perdurará”, dijo.

Si la renuncia de Greene deja su escaño vacante, podría estrechar el ya estrecho margen del Partido Republicano en la Cámara hasta que se llene con una elección especial. Según la ley del estado de Georgia, el gobernador debe emitir una orden de elección especial dentro de los 10 días posteriores a una vacante en la Cámara, y la elección debe realizarse 30 días después, según la ley. Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

El estatus político de Greene ha cambiado drásticamente durante el último mes y medio. Ella tiene roto con un presidente defendió durante años y chocó con los principales líderes del Congreso de su partido, atrayendo aplausos de legisladores demócratas que alguna vez votaron a favor quitarle las asignaciones del comité debido a comentarios conspirativos.

Comenzó durante el cierre del gobierno, impulsado en parte por la presión de los demócratas para extender un conjunto de créditos fiscales para seguros de salud que vencen a cambio de sus votos para financiar agencias federales. Los líderes republicanos habían argumentado que el gobierno debería reabrir antes de negociar sobre atención médica.

Greene arremetió públicamente contra su partido, acusando a sus dirigentes de no haber ideado un plan para impedir la aumentos masivos de las primas del seguro médico que muchas familias podrían enfrentar el próximo año si no se extienden los créditos fiscales. También criticó al presidente Mike Johnson por mantener a la Cámara fuera de sesión durante el cierre.

Preguntó por CBS Noticias Si encontró algún aliado sorpresa del Partido Republicano durante la lucha por el cierre, el principal demócrata de la Cámara de Representantes, el representante Hakeem Jeffries, respondió: “Tres palabras: Marjorie Taylor Greene”.

Greene tiene también criticado a la administración Trump por centrarse en la política exterior en lugar de en cuestiones de asequibilidad interna.

Y su postura sobre los archivos de Epstein había entrado en conflicto con la de Trump. Greene y otros tres republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas para forzar una votación sobre un proyecto de ley que ordena la publicación de documentos gubernamentales sobre Epstein, planteando un tema que anima a muchos aliados de Trump, pero que el presidente ha considerado durante mucho tiempo como una distracción por parte de los demócratas y los republicanos “estúpidos”.

Greene calificó la posición de Trump sobre el tema como “un enorme error de cálculo” en un entrevista la semana pasada con “CBS Mornings”, argumentando que el presidente no tiene nada que ocultar. Trump finalmente se pronunció a favor del proyecto de ley, que fue aprobado casi por unanimidad por la Cámara y el Senado esta semana y fue promulgada como ley el miércoles.

En una publicación de Truth Social la semana pasada, el presidente dijo que Greene “se ha vuelto de extrema izquierda” y escribió que “lo único que veo hacer a la ‘loca’ Marjorie es ¡QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!”. Argumentó que ella estaba molesta porque él la disuadió de postularse en la reñida carrera por el Senado de Georgia del próximo año.

Green, mientras tanto, ha echado su descanso con el Partido Republicano y el presidente como producto de su compromiso con la agenda de “Estados Unidos primero” ampliamente asociada con Trump.

“Si MAGA Inc me deja de lado y me reemplazan los neoconservadores, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas, el complejo de guerra industrial militar, los líderes extranjeros y la clase de donantes de élite que ni siquiera pueden relacionarse con los estadounidenses reales, entonces muchos estadounidenses comunes han sido dejados de lado y reemplazados también”, escribió en la declaración del viernes.

— Ryan Sprouse y Jared Eggleston contribuyeron a este informe.