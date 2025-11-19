La represión migratoria de la administración Trump en Nueva Orleans podría comenzar tan pronto como el 1 de diciembre, dicen fuentes

La represión migratoria planificada por la administración Trump en Nueva Orleans podría comenzar tan pronto como el 1 de diciembre, dijeron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional a CBS News el martes.

La administración planea enviar aproximadamente 200 agentes federales de la Patrulla Fronteriza a Nueva Orleans, el próximo objetivo de su ofensiva de gran alcance a nivel nacional contra la inmigración ilegal, según Documentos internos del gobierno obtenidos por CBS News. e informó sobre la semana pasada.

Los planes harían del Big Easy el última ciudad liderada por los demócratas estar en el punto de mira de la campaña de deportación masiva del presidente Trump, encabezada en parte por agentes de la Patrulla Fronteriza uniformados de verde que han sido ordenados a aplicar esa ofensiva lejos de la frontera entre Estados Unidos y México.

La semana pasada, agentes de la Patrulla Fronteriza liderados por el controvertido comandante Gregory Bovino lanzaron una serie de redadas de inmigración en el área de Charlotte. Hasta el martes por la mañana, la Patrulla Fronteriza había registrado más de 200 arrestos como parte de esa operación, que la administración Trump ha denominado “La Red de Charlotte”, dijo a CBS News un funcionario del DHS familiarizado con los datos.

Un funcionario del DHS dijo que se espera que la operación de la Patrulla Fronteriza en Charlotte termine esta semana.

Previamente, bovino y equipos de agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron amplias redadas de inmigración en chicago y Los Ángeles, arrestando a presuntos inmigrantes no autorizados en los estacionamientos, lugares de trabajo y otros lugares de Home Depot en esas áreas metropolitanas.

Las operaciones de la Patrulla Fronteriza en estas ciudades lideradas por los demócratas han provocado protestas y enfrentamientos tensos con los residentes locales, y acusaciones de que los agentes federales han sido duros y se han involucrado en perfiles raciales.

Los funcionarios de la administración Trump han negado esas afirmaciones, diciendo que los arrestos se basan en sospechas de que las personas se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, no en su raza. También ha rechazado las críticas de que el uso de la fuerza por parte de los agentes federales ha sido excesivo, citando ataques contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. bovino dijo a CBS News El mes pasado, el uso de la fuerza por parte de sus agentes en la operación de Chicago había sido “ejemplar”.

En el caso de Nueva Orleans, la Patrulla Fronteriza está poniendo sus miras en una ciudad con un alcalde demócrata pero un gobernador republicano. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, es un aliado de Trump que ha trabajó con la administración sobre la aplicación de la ley de inmigración.

Los planes internos obtenidos por CBS News indican que la Patrulla Fronteriza solicitó vehículos blindados y equipos de operaciones especiales para las operaciones en Charlotte y Nueva Orleans.