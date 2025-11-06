nuevo vídeo cargado: Los funcionarios advierten que se reducirá el tráfico aéreo si continúa el cierre
Los funcionarios advierten que se reducirá el tráfico aéreo si continúa el cierre
Sean Duffy, el secretario de transporte, y funcionarios de la FAA anunciaron el miércoles que si el cierre del gobierno continuaba, Duffy reduciría el tráfico aéreo en un 10 por ciento para 40 aeropuertos clave.
Esto es proactivo. No queremos encontrarnos en una situación, creo que dijo el administrador, no queremos que el caballo salga del granero, y luego mirar hacia atrás y decir que hubo problemas que pudimos haber abordado pero no lo hicimos. Por lo tanto, vamos a tomar decisiones proactivas que mantengan seguro el espacio, el espacio aéreo.
Por Jamie Leventhal
5 de noviembre de 2025