Los votantes de California aprueban la Proposición 50 para rediseñar los mapas del Congreso del estado, proyecta CBS News

Los votantes de California aprobaron la Proposición 50, proyecta CBS News, aprobando una medida respaldada por el gobernador Gavin Newsom y los demócratas legislativos que rediseñará los distritos electorales del estado.

La medida tiene como objetivo hacer que varios distritos electorales controlados por republicanos en California sean más favorables a los demócratas en las elecciones intermedias de 2026, en un esfuerzo por contrarrestar la reciente redistribución de distritos en estados, incluido Texas, que favorece a los republicanos.

“No fue sólo una victoria esta noche para el Partido Demócrata. Fue una victoria para los Estados Unidos de América, para el pueblo de este país, los principios por los que vivieron y murieron nuestros Padres Fundadores”, dijo Newsom. en una conferencia de prensa después de aprobada la medida. “Estamos orgullosos aquí en California de ser parte de esta narrativa”.

La aprobación de la Proposición 50 provocó una rápida reacción de opositores de alto perfil a la medida, incluido el donante político republicano Charles Munger, Jr.

“Por lo que se avecina para el pueblo de California, me entristece la aprobación de la Proposición 50”, dijo Munger Jr. “Pero al menos estoy contento con esto: que nuestra campaña educó a la gente de California para que pudieran tomar una decisión informada, aunque en mi opinión imprudente, sobre un tema tan técnico pero crítico como la reforma de la redistribución de distritos, una decisión que se vio obligada a tomar en tan poco tiempo”.

La Proposición 50 fue aprobada por la Legislatura y firmado por Newsom el 21 de agosto, lo que le permitirá presentarse ante los votantes para una elección especial el 4 de noviembre.

Esto es lo que debe saber sobre la Proposición 50 y las elecciones especiales de California.

Resultados de las elecciones en vivo de la Proposición 50 de California

Podría llevar varios días contar todas las boletas enviadas por correo, ya que California acepta boletas con matasellos del día de las elecciones y recibidas dentro de los siete días.

Reacciones a la aprobación de la Propuesta 50

Las reacciones de ambos lados no tardaron en llegar una vez que los votantes de California aprobaron la Proposición 50.

El inversionista multimillonario Tom Steyer ha sido un gran defensor de la medida y calificó su aprobación como “una enorme victoria para nuestro estado, nuestro país y nuestra democracia”.

“De hecho, los votantes de todo el país enviaron esta noche una señal clara de que cuando los demócratas luchan por los trabajadores y sus intereses, los demócratas ganan”, dijo Steyer en un comunicado.

El congresista republicano Kevin Kiley, cuyo Distrito 3 se verá fuertemente afectado por los nuevos límites distritales, calificó la medida como “un síntoma de las divisiones políticas de nuestro país”.

“La razón por la que me opuse a la Proposición 50, aunque también me opongo a lo que sucedió en otros estados, es porque creo que combatir el fuego con fuego quema todo”, dijo Kiley. “Con la nueva manipulación de distritos de California, la carrera armamentista de redistribución de distritos no tiene un final a la vista… Es una carrera hacia el fondo que degrada la democracia en todas partes”.

El congresista republicano Doug LaMalfa, cuyo Distrito 1 también se verá muy afectado por los nuevos mapas, dijo que los opositores a la medida esperan emprender acciones legales tan pronto como esta semana.

“Si estos resultados se mantienen, el desequilibrio en California entre las voces rurales y urbanas empeorará mucho, esencialmente silenciando nuestra porción del estado”, dijo Lamalfa. Aquellos de nosotros que apoyamos los mapas justos seguiremos oponiéndonos al plan de Newsom y esperamos presentar una demanda el miércoles. Espero y espero que los tribunales vean esto como lo que es: descaradamente corrupto e inconstitucional”.

Jessica Millan Patterson, presidenta de la campaña No a la Proposición 50, detener el acaparamiento de poder en Sacramento, expresó su decepción por la decisión.

“Al final, las decenas de millones invertidos para promover estos mapas manipulados fueron demasiado para superar, ya que Newsom antepuso sus ambiciones nacionales a proteger la comisión independiente de redistribución de distritos aprobada por los votantes de California y los millones de voces ahora silenciadas”, dijo Patterson. “Aunque este no es el resultado que esperábamos, estamos orgullosos de haber defendido mapas justos y una representación honesta para todos los californianos”.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, calificó la aprobación de la Proposición 50 como “un testimonio del liderazgo del gobernador Newsom y de los demócratas de toda California que se negaron a dar marcha atrás” ante la administración Trump y el Partido Republicano.

“Cuando luchamos, ganamos, y desde el primer día, el Comité Nacional Demócrata se enorgullece de estar junto a los californianos para defender la democracia y transmitir un mensaje que resuena en todo el país”, dijo Martin.

Newsom también pidió otros estados seguir el ejemplo de California y reconocer “lo que está en juego”.

“Todos debemos contribuir con un verso”, dijo Newsom. “Y entonces necesitamos el estado de Virginia, necesitamos el estado de Maryland, necesitamos a nuestros amigos en Nueva York, Illinois y Colorado, necesitamos ver otros estados, sus líderes notables que han estado haciendo cosas notables para afrontar este momento también, para reconocer a qué nos enfrentamos en 2026”.

¿Qué es la Proposición 50?

Proposición 50 reemplazará los mapas actuales de los distritos del Congreso de California que fueron elaborados por el independiente Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California después del censo estadounidense de 2020. Nuevos mapas, elaborados por la Legislatura estatal, rediseñan los distritos electorales del estado para hacer que cinco escaños de la Cámara de Representantes estadounidenses en California, ocupados por republicanos, sean más favorables para los demócratas en las elecciones de mitad de período de 2026.

Los demócratas de California han llamado la Proposición 50 una contramedida a La reciente redistribución de distritos en Texas impulso que fue respaldado por el presidente Trump y creó cinco escaños en el Congreso favorables a los republicanos en ese estado.

Los votantes de California aprobaron la creación de una comisión independiente de redistribución de distritos a principios de este siglo para supervisar el proceso de elaboración de mapas del Congreso. La comisión utiliza datos del censo y aportes del público para establecer límites de distrito que reflejen los cambios de población y mantengan unidas a las comunidades.

Si los votantes hubieran rechazado la Proposición 50, California habría seguido usando los límites actuales de sus distritos electorales hasta que la comisión de redistribución de distritos dibuje nuevos mapas después del Censo de 2030.

¿Quién instó a los votantes a votar sí a la Proposición 50?

El gobernador Newsom y los principales líderes demócratas, incluidos muchos que intentan sucederlo en la carrera por la gobernación de California en 2026han defendido la Proposición 50.

Otros partidarios importantes de la Proposición 50 incluyen a los inversionistas multimillonarios George Soros y Steyer, y al ex presidente Barack Obama, quien apareció en un anuncio de campaña Sí a la 50, pidiendo a los votantes que aprobaran la medida electoral.

Los partidarios argumentan que la Proposición 50 defiende la democracia y restablece la equidad después de los esfuerzos de redistribución de distritos en estados liderados por el Partido Republicano como Texas.

¿Quién instó a los votantes a votar no a la Proposición 50?

Anterior El gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger ha criticado el esfuerzo de redistribución de distritos, diciendo que la iniciativa “no tiene sentido”. Schwarzenegger también apareció en anuncios que se oponen a la Proposición 50.

Otros que se oponen a la iniciativa incluyen a Munger, Jr., quien aportó más de 32,7 millones de dólares, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Los opositores argumentan que la Proposición 50 es una manipulación de distritos y que California debería mantener su estándar de redistribución de distritos justa mediante una redistribución de distritos independiente y dirigida por los ciudadanos.

Cómo llegó la Proposición 50 a la boleta electoral

La Proposición 50 fue sometida a votación por la Legislatura de California a principios de este año.

Los legisladores aprobaron la medida durante una sesión especial en agosto, y la firma de Newsom preparó el escenario para esta elección especial a nivel estatal.

¿Qué distritos de California cambiarían con la Proposición 50?

Entre los 52 distritos electorales de California, los demócratas representan 43 mientras que los republicanos representan nueve.

La Proposición 50 fue creada para rediseñar los distritos del Congreso para hacer que cinco de ellos actualmente en manos de miembros republicanos de la Cámara de Representantes sean más favorables para que los ganen los demócratas en las elecciones intermedias del próximo año. Aún así, no hay garantía de que los demócratas ganen los escaños a pesar de que los votantes hayan aprobado los nuevos mapas.

Los cinco distritos del Congreso liderados por republicanos más afectados por la Proposición 50 son el Distrito 1 del Representante LaMalfa, Representante Kiley‘s Distrito 3el Distrito 22 del Representante David Valadao, el Distrito 41 del Representante Ken Calvert y el Distrito 48 del Representante Darrell Issa.