Obama sorprende a decenas de veteranos tras la llegada de su avión a Washington para el Día de los Veteranos

Washington — Es un Día de los Veteranos que no olvidarán pronto.

En un cálido día de 70 grados en la capital del país el fin de semana pasado, el ex presidente Barack Obama abordó un Vuelo de Honor lleno de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que acababa de aterrizar desde Madison, Wisconsin.

“Hola a todos”, resonó su voz por el altavoz.

“¡Qué!” exclamó una persona. Otro veterano jadeó, con la boca bien abierta.

“Sólo quería darte las gracias”, prosiguió el expresidente en un momento captado en vídeo.

Setenta y nueve veteranos y sus familias hicieron el viaje.

Obama les estrechó la mano cuando bajaron del avión y les entregó una moneda de desafío presidencial, una muestra para expresar su gratitud personal por sus sacrificios.

“Antes del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un vuelo de veteranos y sus familias cuando llegaron a DC”, dijo Obama en un comunicado. “A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestro país, gracias a usted y a su familia por su extraordinario servicio. Los sacrificios que todos ustedes hicieron para proteger a nuestro país serán honrados, hoy y todos los días”.

Honor Flight Networks es una organización nacional sin fines de lucro que ofrece vuelos gratuitos a veteranos para visitar monumentos del área de Washington. Inicialmente se centró en los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pero ha ampliado su misión para incluir a los veteranos de las guerras de Corea y Vietnam y otros períodos de servicio.

“Tenía lágrimas en los ojos”, dijo el veterano del ejército Joe Parr. “Simplemente no podía creer que hubiera tanta gente alrededor que nos recordara y estuviera allí para saludarnos. ¡Fue simplemente increíble!”.

El programa Honor Flight lleva 20 años en funcionamiento y ha atendido a más de 317.000 veteranos, según su sitio web.

“Comenzó muy pequeño y ahora muchos estados tienen sus propios centros, recaudan su propio dinero y organizan todos los vuelos”, dijo la capitana Mary Quigley, veterana de la Marina y voluntaria de Honor Flight.