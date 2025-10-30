Trabajadores de aeropuertos federales recaudan ayuda alimentaria

“Coge una bolsa y listo”. “Ahí tienes”. “Muchas gracias.” “Sí, gracias por invitarme”. “Absolutamente. Estaremos aquí al menos unas horas”. “Lo apreciamos”. “Gracias.” “Te lo agradezco”. “… compartir contigo”. Como mis padres están viajando en este momento, no podrían hacerlo sin que estas personas aparecieran y realmente antepusieran sus propios trabajos a su propio sustento en muchos sentidos. Y simplemente estamos aquí para tratar de llenar esos vacíos, para asegurarnos de que estas personas aún puedan seguir alimentadas y que sus familias sigan alimentadas.