Trump afirma que una resonancia magnética reciente fue “perfecta”

Me hicieron una resonancia magnética y fue perfecta. Sí, quiero decir, te lo di. Te di los resultados completos. Nos hicieron una resonancia magnética y, en la máquina, todo. Y fue perfecto. Tenemos a JD, obviamente, el vicepresidente es genial. Creo que Marco es genial. Creo… no estoy seguro de si alguien se presentaría contra esos dos. Creo que si alguna vez formaran un grupo, sería imparable. Realmente lo hago. Creo que me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números de siempre. Es muy terrible. Tengo mis mejores números. Si lees, si lo lees. ¿No lo descarto? Quiero decir, tendrás que decírmelo. Todo lo que puedo decirles es que tenemos un gran grupo de personas, cosa que ellos no tienen.