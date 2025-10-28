nuevo vídeo cargado: Trump afirma que una resonancia magnética reciente fue “perfecta”
Trump afirma que una resonancia magnética reciente fue “perfecta”
Mientras hablaba con los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente Trump dijo que los resultados recientes de su resonancia magnética eran “perfectos”, pero se negó a decir por qué sus médicos habían ordenado la exploración. Trump volvió a mencionar que estaría dispuesto a cumplir un tercer mandato.
Me hicieron una resonancia magnética y fue perfecta. Sí, quiero decir, te lo di. Te di los resultados completos. Nos hicieron una resonancia magnética y, en la máquina, todo. Y fue perfecto. Tenemos a JD, obviamente, el vicepresidente es genial. Creo que Marco es genial. Creo… no estoy seguro de si alguien se presentaría contra esos dos. Creo que si alguna vez formaran un grupo, sería imparable. Realmente lo hago. Creo que me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números de siempre. Es muy terrible. Tengo mis mejores números. Si lees, si lo lees. ¿No lo descarto? Quiero decir, tendrás que decírmelo. Todo lo que puedo decirles es que tenemos un gran grupo de personas, cosa que ellos no tienen.
Por Jamie Leventhal
27 de octubre de 2025