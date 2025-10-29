Trump dice que espera llegar a un acuerdo con Xi Jinping de China en una reunión el jueves en medio de una guerra comercial que dura meses.

Washington — El presidente Trump dijo en Corea del Sur el miércoles que espera salir de una reunión con el presidente chino Xi Jinping con un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China en la mano.

“Espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Creo que será un buen acuerdo para ambos”, dijo el presidente. “El mundo está mirando y creo que tendremos algo muy emocionante para todos”.

Trump hizo estas declaraciones durante un discurso en la cumbre de Cooperación Económica de Asia Pacífico en Gyeongju, Corea del Sur, como parte de un recorrido de casi una semana por Asia. Gran parte de su viaje se ha centrado en consolidar acuerdos comerciales e impulsar los vínculos económicos con socios estadounidenses en la región: el presidente ha firmado acuerdos comerciales y arancelarios con Japón, Malasia y varios otros países, y mantendrá conversaciones con funcionarios surcoreanos más tarde ese mismo día.

Pero la reunión con Xi en Corea del Sur el jueves es una de las partes más esperadas del viaje. La sesión podría ser tensa, ya que China y Estados Unidos han chocado en materia comercial durante meses.

El presidente de Estados Unidos está presionando a Xi para que afloje una serie de duras restricciones a la exportación de elementos de tierras raras, que son esenciales para todo, desde chips de computadora hasta la industria aeroespacial, amenazando con aranceles del 100% sobre los productos chinos a partir del sábado a menos que Beijing dé marcha atrás. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el domingo el adicional 100% aranceles —que aumentarían la tasa total de Estados Unidos al 140%— quedaron “efectivamente fuera de la mesa” después de una reunión de dos días con un negociador chino.

La guerra comercial también ha llevado a China a cortar las compras de soja estadounidense, lo que ha causado dolor a los agricultores estadounidenses, aunque Bessent dijo el domingo que espera que termine el boicot a la soja. Y el señor Trump necesita aprobación china para un acuerdo para transferir las operaciones de TikTok en EE. UU. de la empresa matriz ByteDance, con sede en Beijing.

Sr. Trump previsto a principios de esta semana que los dos líderes llegarán a un acuerdo al final de su viaje, diciendo que tiene “mucho respeto por el presidente Xi” y “creo que vamos a llegar a un acuerdo”.

Nicholas Burns, embajador de Estados Unidos en China durante la era Biden, dijo a la corresponsal jefe de CBS News en la Casa Blanca, Nancy Cordes, que la reunión del miércoles es “muy importante”, y calificó la guerra comercial como una “prueba de voluntades” entre las dos economías más grandes del mundo.

“China es ahora el competidor más importante, el adversario de Estados Unidos en todo el mundo. Lo será en el futuro”, dijo Burns. “Así que hay mucho en juego, porque tenemos muchos problemas en los que competimos con China”.

El presidente Trump habla en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Gyeongju, Corea del Sur, el miércoles. Ng Han Guan / AP



Trump se dirige a los socios de Estados Unidos en Asia

El presidente también aprovechó su discurso en el evento de APEC para promocionar los otros acuerdos comerciales que firmó en Asia. Trump destacó sus planes de asociarse con otros países en industrias clave como la construcción naval, los semiconductores y los minerales críticos, y enmarcó las negociaciones comerciales como una extensión de las alianzas de defensa de Estados Unidos en la región, diciendo a los miembros de la audiencia que “la seguridad económica es seguridad nacional”.

APEC es un grupo económico regional con 21 países miembros en la Cuenca del Pacífico, incluidos China, México, Rusia, Singapur, Corea del Sur y Vietnam. La promoción del libre comercio es un componente importante del foro, a pesar de la presión de Trump para imponer aranceles más altos a muchos países miembros, una estrategia que, según el presidente, es necesaria para reequilibrar el comercio, pero los críticos advierten que podría conducir a una mayor inflación y un crecimiento económico más lento.

El presidente busca cerrar un acuerdo comercial con Corea del Sur, el sexto socio comercial de Estados Unidos. Durante el verano, el Sr. Trump anunció un acuerdo marco eso implica que Estados Unidos imponga aranceles del 15% a los productos surcoreanos, mientras que Corea del Sur invierte miles de millones en la industria estadounidense y abre su mercado a los automóviles estadounidenses. Bessent dijo a los periodistas que es poco probable que el acuerdo con Corea del Sur se resuelva esta semana, pero está cerca.

Durante el discurso de APAC, Trump llamó a Corea del Sur “un querido amigo estadounidense y un aliado cercano”. Dijo que está buscando trabajar con el país en inversiones en la construcción naval estadounidense.

Antes de abandonar Tokio, Trump también firmó un acuerdo comercial con el nuevo primer ministro japonés, Sanae Takaichi, el martes, consolidando aranceles del 15% sobre los productos japoneses importados, inferiores al 25% amenazado inicialmente por el presidente. Japón también prometió 550 mil millones de dólares en inversiones en la industria estadounidense. Y el presidente anunció marcos comerciales con Malasia, Vietnam, Camboya y Tailandia al principio del viaje.

El presidente Donald Trump, izquierda, y el primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, se dan la mano durante una ceremonia de firma en el Palacio de Akasaka en Tokio, Japón, el martes 28 de octubre de 2025. Mark Schiefelbein/AP



También se espera que se reúna en algún momento con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, como el gigante de los microchips. fogonadura con el Departamento de Energía para construir una supercomputadora de inteligencia artificial y presiona para más acceso al mercado chino.

Y Trump ha dicho que estaría dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su viaje, aunque no se ha planeado tal reunión. En el primer mandato de Trump, se convirtió en el primer presidente en ejercicio que visita Corea del Norteun viaje que ocurrió después le puso una invitación a kim en las redes sociales. Gyeongju, con una población de alrededor de 250.000 habitantes en el sureste de Corea, se encuentra en el lado opuesto del país que Seúl, la capital del país, y por lo tanto, está más lejos de la vecina Corea del Norte.