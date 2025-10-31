Trump pide a los republicanos del Senado que “se deshagan del obstruccionismo”

El presidente Trump está pidiendo al Senado que elimine el obstruccionismo, para que la mayoría republicana pueda pasar por alto a los demócratas. y reabrir el gobierno federal.

“LA ELECCIÓN ES CLARA: INICIAR LA ‘OPCIÓN NUCLEAR’, DESHACERSE DEL FILIBUSTERO”, Trump publicó el jueves por la noche en su sitio de redes sociales, Truth Social.

El obstruccionismo es una táctica de larga data en el Senado para retrasar o bloquear las votaciones sobre legislación manteniendo el debate en marcha. Se necesitan 60 votos en el Senado en pleno para superar un obstruccionismo, dando a los demócratas un control sobre la mayoría republicana de 53 escaños que llevó al inicio del cierre del gobierno el 1 de octubre cuando comenzó el nuevo año fiscal.

El llamado de Trump para poner fin al obstruccionismo podría alterar la forma en que operan los acuerdos en el Senado y el Congreso, y el presidente dijo en su publicación que pensó “mucho” en la elección en su vuelo de regreso de Asia el jueves.

CBS News se comunicó con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, para solicitar comentarios. El Senado suspendió la sesión el jueves y no está previsto que se reúna nuevamente hasta el lunes.

Los reporteros hacen preguntas mientras el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, se gira para entrar a su oficina en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 29 de octubre de 2025. Con el cierre del gobierno ahora en su día 29, el enfrentamiento en el Congreso sobre el gasto está acumulando cada vez más dolor al sector público, con el sindicato de empleados federales más grande presionando a los demócratas del Senado para reabrir el gobierno. JIM WATSON/AFP vía Getty Images



Trump pasó la semana pasada con líderes extranjeros en Malasia, Japón y Corea del Sur. donde se encontró con el líder chino Xi Jinping.

El presidente declaró que el viaje fue un éxito debido a una tregua comercial con China y la inversión extranjera planeada para las industrias estadounidenses, pero dijo que durante su estancia allí surgió una pregunta sobre por qué “los republicanos poderosos permitieron” que los demócratas cerraran partes del gobierno.

Su llamado a poner fin al obstruccionismo se produjo en un momento en que ciertos senadores y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, creían que había llegado el momento de poner fin al cierre del gobierno. No está claro si los legisladores seguirán el ejemplo de Trump, en lugar de encontrar formas de negociar con los demócratas.

De costa a costa, las consecuencias de un gobierno federal cerrado están llegando a nuestros hogares: los habitantes de Alaska están acumulando alces, caribúes y peces para el invierno. incluso antes de la ayuda alimentaria SNAP está programado para apagarse. Los habitantes de Maine llenan sus tanques de gasóleo para la calefacción de sus casas, pero esperan las subvenciones federales que no están a la vista.

Los vuelos se están retrasando con los viajes de vacaciones a la vuelta de la esquina. Los trabajadores se quedan sin sueldo. Y los estadounidenses están vislumbrando por primera vez los crecientes costos del seguro médico que están en el centro del estancamiento en el Capitolio.

“La gente está estresada”, dijo la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska, a medida que las opciones alimentarias en su estado se vuelven escasas.

“Ya es hora de dejar esto atrás”.

Si bien se llevan a cabo conversaciones tranquilas, particularmente entre senadores bipartidistas, no se espera que el cierre termine antes de la fecha límite del sábado, cuando la profunda inseguridad alimentaria de los estadounidenses (una de cada ocho personas depende del gobierno para tener suficiente para comer) podría volverse claramente evidente si los fondos federales SNAP se agotan.