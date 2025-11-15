Trump pide al Departamento de Justicia que investigue los vínculos de Epstein con destacados demócratas y bancos

Washington — El presidente Trump pidió el viernes al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen la participación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con prominentes demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton, y las principales instituciones financieras.

en un correo En Truth Social, Trump acusó a los demócratas de centrarse en lo que él llama el “engaño de Epstein” para desviar la culpa por el cierre del gobierno, que terminó el miércoles y fue el más largo en la historia de Estados Unidos.

“Le pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos y con él”, escribió el presidente. “Esta es otra estafa de Rusia, Rusia, Rusia, con todas las flechas apuntando a los demócratas. Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘Isla’. ¡¡¡Manténganse al tanto!!!”

La fiscal general Pam Bondi pronto dijo que había pedido a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que dirigiera la investigación. La oficina de Clayton cubre asuntos de Manhattan y el Bronx, así como de los condados al norte de la ciudad de Nueva York.

“Como ocurre con todos los asuntos, el Departamento se ocupará de esto con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense”, dijo. escribió en X.

El anuncio se produce cuatro meses después de que el Departamento de Justicia y el FBI dijo en un memorando de julio que habían realizado una “revisión exhaustiva” del material relacionado con Epstein y “no descubrieron pruebas que pudieran predicar una investigación contra terceros no acusados”. También dijeron que no había una “lista de clientes” o “evidencia creíble” de que Epstein chantajeara a figuras prominentes.

El anuncio de Trump se produce mientras la Cámara está se espera que vote la próxima semana sobre un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar archivos de su investigación sobre Epstein. El presidente se opone a la divulgación de ese material y ha acusado a los republicanos que respaldaron el esfuerzo de forzar una votación sobre la propuesta de ser “blandos y tontos”. La representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia dijo a “CBS Mornings” el viernes que cree que la postura del presidente sobre los archivos de Epstein es un “gran error de cálculo”.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, que está llevando a cabo su propia investigación sobre el manejo por parte del gobierno federal de su investigación sobre Epstein, publicado a principios de esta semana. más de 20.000 páginas de material lo obtuvo del patrimonio de Epstein.

Entre los registros se encuentran correos electrónicos y mensajes. intercambiado con Epstein que menciona al Sr. Trump. En un correo electrónico de Epstein al autor Michael Wolff en enero de 2019, Epstein escribió: “Por supuesto que sabía de las chicas cuando le pidió a Ghislaine que se detuviera”, haciendo referencia al Sr. Trump y a Ghislaine Maxwell, una antigua asociada de Epstein. No está claro a qué se refería Epstein.

Maxwell fue condenada en 2021 y cumple una condena de 20 años de prisión por su papel en ayudar a Epstein a reclutar, preparar y abusar de niñas menores de edad.

en otro correo electrónico De Epstein a Maxwell en abril de 2011, escribió: “Quiero que se den cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… Virginia pasó horas en mi casa con él… nunca lo han mencionado”.

El presidente no ha sido acusado de ningún delito. Si bien él y Epstein corrieron en los mismos círculos sociales en Nueva York y Palm Beach, Florida, desde finales de la década de 1980 hasta principios de la de 2000, Trump ha dicho que los dos se pelearon alrededor de 2004 y no habían hablado en los años previos a la muerte de Epstein en 2019.

Él murió por suicidio en un centro correccional de Manhattan después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

El último comunicado del Comité de Supervisión también muestra que Epstein mantuvo correspondencia regular con Summers, quien fue secretario del Tesoro durante la presidencia de Clinton y dirigió el Consejo Económico Nacional bajo el ex presidente Barack Obama.

El diario de Wall Street reportado en 2023 sobre los contactos de Epstein con Summers. Un portavoz de Summers dijo en ese momento que “lamenta profundamente haber estado en contacto con Epstein después de su condena”. Epstein fue investigado con funcionarios federales y estatales entre 2005 y 2006. Según un acuerdo alcanzado con fiscales federales en 2007, Epstein acordó declararse culpable de dos cargos estatales de prostitución y cumplir una sentencia de 18 meses para evitar cargos federales. Cumplió menos de 13 meses y fue puesto en libertad en 2009.

Como parte de su revisión, el panel de Supervisión de la Cámara emitió una citación a Clinton en agosto para que testificara debido a sus vínculos pasados ​​con Epstein y Maxwell a principios de la década de 2000.

Un portavoz de Clinton dicho en 2019 Después de que Epstein fuera acusado de que el expresidente realizó cuatro viajes en el avión de Epstein en 2002 y 2003, viajando a Europa, Asia y África. Ángel Ureña, el portavoz, dijo que los viajes incluyeron paradas relacionadas con la Fundación Clinton, y que personal, partidarios de la fundación y detalles del Servicio Secreto de Clinton estuvieron en cada tramo de cada viaje. Clinton también se reunió con Epstein en 2002 e hizo “una breve visita” al apartamento de Epstein con un miembro del personal y su equipo de seguridad, dijo Ureña.

en un publicar en X El viernes por la noche, Ureña escribió: “Estos correos electrónicos prueban que Bill Clinton no hizo ni sabía nada”.

Trish Wexler, portavoz de JPMorganChase, dijo el viernes que el gobierno federal “tenía información perjudicial” sobre los crímenes de Epstein y no la compartió con JPMorganChase u otras instituciones financieras.

“Lamentamos cualquier asociación que hayamos tenido con el hombre, pero no le ayudamos a cometer sus actos atroces”, afirmó. “Terminamos nuestra relación con él años antes de su arresto por cargos de tráfico sexual”.

En 2023, JPMorgan acordó llegar a un acuerdo una demanda presentada por una víctima anónima de Epstein en su nombre y en el de otros que alegaba que el banco pasó por alto su tráfico y abuso sexual para sacar provecho de su relación financiera con él. JPMorgan acordó pagar 290 millones de dólares a las víctimas como parte del acuerdo.

Hoffman, cofundador de LinkedIn y un importante donante demócrata, dijo en 2019, después del arresto de Epstein, que tuvo algunas interacciones con Epstein y lamentó haber participado en actividades de recaudación de fondos con él. según Axios. Hoffman dijo en un correo electrónico al medio de comunicación que su última interacción con Epstein fue en 2015.

Aún así, durante su testimonio ante el Comité Judicial del Senado en octubre, Bondi atacó al senador Sheldon Whitehouse, un demócrata de Rhode Island, por aceptar contribuciones políticas de Hoffman, quien, según ella, era “uno de los confidentes más cercanos de Epstein”.

En el Departamento de Justicia y el FBI nota de julio En su revisión del caso Epstein, dijeron que si bien trabajaron para brindar al público “la máxima información” sobre Epstein, determinaron que “no sería apropiado ni justificado ninguna divulgación adicional”.

Las conclusiones de la administración Trump provocaron una inmensa reacción contra Trump y Bondi por parte de algunos de los partidarios del presidente, muchos de los cuales se mostraron escépticos ante la afirmación del Departamento de Justicia de que no había nada más que revelar.

Mientras tanto, el Comité de Supervisión ha continuado a registros de liberación como parte de su investigación, incluidos documentos judiciales, registros de vuelos, videos y mensajes. En septiembre, el panel hizo públicas páginas de un libro compilado por Maxwell para el 50 cumpleaños de Epstein en 2003, que incluye una carta supuestamente firmada por Trump y un dibujo que parece ser el contorno del cuerpo de una mujer. El presidente ha negado haber escrito el mensaje.

Los documentos publicados por el comité muestran que los nombres de Trump y Clinton son enumerados bajo el subtítulo “amigos” en el índice del libro. clinton parece haber escrito una nota escrita a mano que dice, en parte: “Es reconfortante, ¿no?, haber durado tanto tiempo, a lo largo de todos los años de aprendizaje y conocimiento… y también tener la curiosidad infantil, el impulso para marcar la diferencia y el consuelo de los amigos”.