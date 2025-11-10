Trump se convierte en el primer presidente en funciones que asiste a un partido de temporada regular de la NFL en casi 50 años

El presidente Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de la temporada regular de la NFL el domingo mientras asistía a una parte de la competencia de los Washington Commanders contra los Detroit Lions.

Hubo fuertes abucheos de algunos espectadores en las gradas cuando Trump apareció en el tablero de video al final de la primera mitad (de pie en una suite con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth), y nuevamente cuando el locutor del estadio presentó al presidente en el entretiempo.

Las burlas continuaron mientras Trump leyó un juramento para que los miembros del ejército lo recitaran como parte de una ceremonia de alistamiento en el campo durante el receso del juego.

El presidente Donald Trump pronuncia el juramento de alistamiento junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la izquierda, durante un partido de fútbol americano de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions en el Northwest Stadium en Landover, Maryland, el domingo 9 de noviembre de 2025. Jacquelyn Martín/AP



“Llego un poco tarde”, dijo Trump a los periodistas antes, cuando bajó del Air Force One después de aterrizar en la Base Conjunta Andrews, luego de un sobrevuelo del Northwest Stadium durante el juego. Luego se subió a su vehículo blindado y se dirigió al estadio.

“Vamos a tener un buen partido. Las cosas van muy bien. Al país le va bien. Los demócratas tienen que abrirse”, dijo, en referencia a la cierre del gobierno.

Más tarde el domingo, Trump dijo a los periodistas: “Parece que nos estamos acercando al fin del cierre”.

“Lo sabrás muy pronto”, añadió.

El Senado votó el domingo por la noche a favor de avanzar en un proyecto de ley que avanzaría hacia el fin del cierre.

En el primer cuarto del domingo, antes de que llegara el presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando las gradas y moviendo los brazos al estilo del “baile Trump” que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado.

Durante el tercer trimestre, Trump se unió a los locutores de Fox Kenny Albert y Jonathan Vilma durante unos ocho minutos de charla alegre. Albert comenzó preguntándole al Sr. Trump sobre su tiempo jugando fútbol americano en la escuela secundaria en la Academia Militar de Nueva York.

“Jugué como ala cerrada, pero no era un fútbol así. Fue un poco más fácil. No fue tan difícil”, dijo Trump.

Trump se fue antes de que terminara el partido del domingo.

Sólo otras dos veces un presidente fue a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo, según la liga: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl mientras residía en la Casa Blanca cuando vio a los Philadelphia Eagles vencer a los Kansas City Chiefs 40-22 en febrero.

Según un informe de ESPN El sábado, un intermediario de la Casa Blanca le dijo al grupo propietario de los Commanders que Trump quiere que el nuevo estadio del club, parte de un proyecto de casi $4 mil millones en la capital de la nación en el sitio de lo que se conocía como Estadio RFK, lleve su nombre.

En la aparición televisiva del domingo, Trump habló sobre los planes del equipo de regresar a Washington.

“Van a construir un estadio hermoso. En eso estoy involucrado, estamos obteniendo todas las aprobaciones y todo lo demás”, dijo. “Y tienes un propietario maravilloso, Josh (Harris) y su grupo. Y verás cosas muy buenas”.

La visita del domingo fue la última de una serie de apariciones de alto perfil en eventos deportivos de Trump, incluida la Ryder Cup de golf, las 500 Millas de Daytona de carreras de autos y el US Open de tenis.

“Simplemente me encanta. Es un microcosmos de la vida”, dijo Trump sobre los deportes durante la transmisión del domingo. “Es algo así como la vida: lo bueno, lo malo y lo feo”.

Antes del partido, Hegseth conversó con Harris, el líder del grupo que compró los Commanders a Daniel Snyder por alrededor de 6 mil millones de dólares en 2023, y participó en una ceremonia en el campo con miembros del ejército.

Hegseth estuvo entre los que vieron el partido con Trump, junto con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, la secretaria de Educación Linda McMahon y el senador republicano Steve Daines de Montana.

Hubo fricciones entre Trump y la NFL durante su primer mandato presidencial, cuando se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores deberían ponerse de pie para escuchar el himno nacional y pidió a los dueños de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.