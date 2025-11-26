Ucrania acepta la propuesta de paz, con sólo “detalles menores” por resolver, dice un funcionario, pero no hay noticias de Rusia

Un funcionario estadounidense dijo a CBS News el martes que el gobierno de Ucrania había “acordado un acuerdo de paz” negociado por la administración Trump para detener el ataque de casi cuatro años de Rusia. El funcionario estadounidense y el asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, dijeron que se había llegado a un entendimiento común sobre una propuesta, y que los detalles aún estaban por resolver.

Umerov expresó su optimismo de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pudiera viajar a Estados Unidos antes de finales de noviembre para finalizar un acuerdo. CBS News fue primero en informar el domingo que funcionarios estadounidenses y ucranianos habían discutido previamente una posible visita de Zelenskyy a Estados Unidos esta semana.

“Los ucranianos aceptaron el acuerdo de paz”, dijo el funcionario estadounidense a CBS News. “Hay algunos detalles menores que resolver, pero han acordado un acuerdo de paz”.

La noticia llegó mientras el secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, estaba en Abu Dhabi para reunirse con funcionarios rusos, dijeron a CBS News dos funcionarios estadounidenses y dos fuentes diplomáticas que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Una quinta fuente con conocimiento de las conversaciones también confirmó la presencia de Driscoll en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Llevando a Verdad Social El martes por la tarde, el presidente Trump dijo que “sólo quedaban unos pocos puntos de desacuerdo”.

El presidente dijo que había ordenado a su enviado Steve Witkoff que se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú y que Driscoll se reuniría con los ucranianos.

“Seré informado sobre todos los avances logrados, junto con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles”, dijo Trump. “Espero reunirme pronto con el presidente Zelenskyy y el presidente Putin, pero SÓLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea FINAL o esté en sus etapas finales”.

Más tarde el martes, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que “estamos logrando progresos”. Cuando se le preguntó qué puntos de desacuerdo persisten, dijo: “cosas estándar”, pero “la gente está empezando a darse cuenta de que es un buen acuerdo para ambas partes”.

El miércoles, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo al periodista ruso Pavel Zarubin: “Se ha llegado a un acuerdo preliminar para que Witkoff venga a Moscú la próxima semana” junto con varios otros funcionarios de la administración Trump.

El martes por la mañana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt escribió en X“Durante la semana pasada, Estados Unidos hizo enormes progresos hacia un acuerdo de paz al traer a Ucrania y Rusia a la mesa. Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”.

No hubo una reacción inmediata de Rusia, la fuerza invasora, a lo acordado en Abu Dhabi, y no hubo detalles por parte de funcionarios estadounidenses o ucranianos sobre lo que contiene la última propuesta. Umerov dijo el martes que Ucrania había aceptado los “términos centrales” de una propuesta de paz en medio de las conversaciones en curso en Abu Dhabi, que incluyen a funcionarios estadounidenses, ucranianos y rusos, aunque no todos juntos al mismo tiempo.

Hablando más temprano el martes, el veterano ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, dijo a los periodistas que mientras Rusia “aprecia la posición de Estados Unidos, que está tomando la iniciativa para resolver el conflicto ucraniano”, Moscú “opera profesionalmente, sin filtrar información antes de que se alcancen acuerdos formales… Rusia espera que Estados Unidos le informe sobre los resultados de las consultas con Ucrania y Europa en un futuro próximo”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general de división Andrii Hnatov (de izquierda a derecha), asisten a una sesión informativa en la Oficina del Presidente en Kiev, Ucrania, el 7 de noviembre de 2025. Informe Ukrinform/NurPhoto/Getty



Lavrov destacó que, mientras Rusia todavía esperaba recibir “de nuestros colegas estadounidenses” una versión actualizada de la propuesta de paz, Moscú esperaba que incluyera los principios básicos acordados entre los presidentes Trump y Putin durante su reunión de agosto en Alaska.

“Las propuestas clave del plan de Trump se basan en los acuerdos alcanzados en Anchorage”, dijo Lavrov. Dijo que esos principios estaban “reflejados en el plan” propuesto la semana pasada por la Casa Blanca, “que acogimos con agrado; el presidente Putin dijo eso”.

“Estamos dispuestos a discutir formulaciones concretas porque hay toda una serie de cuestiones que necesitan ser aclaradas”, dijo Lavrov, y añadió: “Si no hay espíritu y letra de Anchorage sobre los acuerdos clave que hemos fijado, entonces, en principio, será una situación diferente”.

Umerov dijo el martes que Ucrania había aceptado los “términos centrales” de una propuesta de paz en medio de las conversaciones en curso en Abu Dhabi, en las que participan funcionarios estadounidenses, ucranianos y rusos, aunque no todos se reúnen al mismo tiempo.

Umerov también dijo en una publicación en las redes sociales que los negociadores del país habían “alcanzado un entendimiento común sobre los términos centrales” de un acuerdo discutido entre funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos en Ginebra durante el fin de semana.

“Ahora contamos con el apoyo de nuestros socios europeos en nuestros próximos pasos. Esperamos organizar una visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos en la fecha más temprana posible en noviembre para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump”, dijo Umerov.

Un funcionario de la administración Trump dijo que no había ningún acuerdo para que Zelenskyy viniera a Estados Unidos a última hora de la mañana del martes, pero que si se produce una reunión en los próximos días, podría tener lugar en Mar-a-Lago.

Un oficial militar estadounidense en Abu Dhabi dijo a CBS News que Driscoll pasó horas negociando el martes con representantes rusos, entrando y saliendo de reuniones durante todo el día.

“Seguimos siendo muy optimistas”, afirmó el funcionario. “El secretario Driscoll es optimista. Con suerte, pronto recibiremos comentarios de los rusos. Esto avanza rápido”.

No está claro quién más está en la delegación estadounidense en Abu Dhabi. Un funcionario estadounidense dijo a CBS News el martes que una delegación ucraniana también estaba allí y había estado en contacto con Driscoll y su equipo.

El aparente progreso en Abu Dhabi se produce en medio de una empujón intensificado por el presidente Trump para asegurar un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania que ya dura casi cuatro años.

Una fuente con conocimiento le dijo a CBS News que Driscoll estaba trabajando en Abu Dhabi a partir de una versión revisada de la propuesta de 28 puntos de la Casa Blanca, luego de negociaciones productivas en Ginebra.

Durante el fin de semana, Driscoll, Rubio, Witkoff, el yerno del presidente, Jared Kushner, y diplomáticos de Ucrania y aliados europeos asistió a conversaciones en Ginebra, Suiza. La reunión de Driscoll con funcionarios rusos también sigue a una visita a la capital de Ucrania la semana pasada.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos habían discutido previamente una posible visita a Estados Unidos esta semana del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Noticias CBS informó el domingo.

La semana pasada, Noticias CBS obtenidas un borrador de una propuesta respaldada por la administración Trump para poner fin a la guerra. El plan propuesto incluía varias disposiciones que Zelenskyy ha rechazado en el pasado, como el requisito de que Ucrania renuncie a toda su región de Donetsk (incluidas partes que no están ocupadas por Rusia) y el fin del intento del país de unirse a la OTAN.

También hay un documento adjunto relacionados con garantías de seguridad, según funcionarios estadounidenses y ucranianos. Olga Stefanishyna, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, dijo el domingo “Face the Nation with Margaret Brennan” el documento especifica que Estados Unidos tiene la intención de ofrecer “garantías de seguridad” que, según ella, están en línea con el artículo 5 del tratado de la OTAN, que compromete a los miembros salir en defensa de un Estado de la OTAN que es atacado.

El sábado, un grupo de miembros de la OTAN y otros aliados de Estados Unidos emitió una declaración conjunta calificando el plan de paz propuesto como “una base que requerirá trabajo adicional”.

la casa blanca dijo en un comunicado el domingo por la noche que funcionarios estadounidenses y ucranianos habían “redactado un marco de paz actualizado y perfeccionado” tras las discusiones en Ginebra. rubio describió una sesión en Ginebra como “muy significativo”, pero añadió que “todavía queda trabajo por hacer, y eso es lo que nuestros equipos van a estar haciendo ahora mismo”.

Trump ha presionado a Zelenskyy para que llegue a un acuerdo Acción de graciasaunque Rubio describió ese plazo como flexible el domingo.

Un funcionario estadounidense dijo a CBS News que el presidente ruso Vladimir Putin parece creer que tomará la región ucraniana de Donetsk de una forma u otra, ya sea mediante un acuerdo negociado o en el campo de batalla. Las negociaciones de la administración Trump en Ginebra comenzaron con la premisa de que Putin tiene razón.

Si bien ese mismo funcionario estadounidense se negó a proporcionar una evaluación estadounidense sobre si Ucrania está perdiendo la guerra en el Este, el funcionario estadounidense dijo que la trayectoria de los combates apunta a que Rusia tomará Donetsk. El funcionario indicó que el progreso ruso en la ciudad de Pokrovsk, en la frontera oriental, que es un centro logístico para Ucrania, no era una señal positiva para las perspectivas defensivas de Kiev. Los medios rusos a menudo se refieren a Pokrovsk como la “puerta de entrada” a la región industrial de Donbas en Ucrania.