‘La entrevista’: ¿puede Whitney Wolfe Herd hacernos amar las aplicaciones de citas de nuevo?

Ese fue Andrey Andreev, quien era el jefe de Badoo y era cocreador de Bumble. Y luego te enfrentaste a otro escándalo del lugar de trabajo después de que comenzó Bumble, involucrándolo. En 2019, Forbes publicó una investigación, y fue acusado de crear un ambiente de trabajo tóxico y sexista en la sede de Badoo’s London. Negó estas acusaciones, pero terminó vendiendo su participación mayoritaria poco después de que se publicara el artículo. Es sorprendente que haya tenido que lidiar con un segundo caso de alto perfil de mal comportamiento masculino en su vida profesional al mismo tiempo que estaba construyendo una empresa cuya marca se trataba de empoderar a las mujeres. ¿Qué haces de eso ahora? Quiero decir, horrible. Absolutamente el peor de los casos. Obviamente me sentí enfermo de cualquiera que se sintiera como se sentía, y no sabía sobre ninguna de estas acusaciones, que para mucha gente, dicen: “Whitney es una mentirosa. Por supuesto que sabía todas estas cosas, y se está cubriendo para este tipo”. La verdad Frank es que estaba en Austin ejecutando Bumble mucho como un negocio independiente. No es como si estuviera sentado [Badoo’s London] oficina todo el día e intersectando con esas personas, por lo que me destruyó. Cuando Forbes me llamó y me dijo esto, estaba sin palabras. Me sorprendió. Para Andrey era realmente importante que fuera honesto sobre mis interacciones personales con él, lo que, la verdad franca es que nunca había visto nada hasta ese punto. Sin embargo, nunca cuestionaría a una mujer u otra persona en su experiencia, y lo dije. Y creo que esas acusaciones surgieron de varios años antes. No estaban activos.

Hubo una variedad de acusaciones de diferentes tiempos. Bien. Pero creo que la mayor parte del artículo estaba cubriendo cosas que habían sido días anteriores. No estoy tratando de recusarme de nada. Eso no es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de decir que si miras a principios de 2010, todos hemos visto las películas. Los Weworks y los Ubers. Cuando cierras los ojos y piensas en una empresa de tecnología en 2012, ve a Beer Pong y todos los hombres juntos. No creo que cierres los ojos y pienses en un espacio de oficina progresivo. ¿Qué le quitas a esto? No sé. Tal vez me encontré en dos de las únicas situaciones, ¿o fue esta pintura un tema más grande de lo que era generalizado en la cultura tecnológica en ese momento?

La otra cosa sobre ese período es que es un momento de optimismo tecnológico. Todas estas aplicaciones estaban saliendo, estaban respaldadas por cantidades incomprensibles de dinero. Prometieron resolver muchos de los problemas del mundo. ¿Creías eso en ese entonces? Hice. Para poder subir a una aplicación, ver quién está a su alrededor, conectarse instantáneamente con ellos y de repente terminar en una cita con alguien que nunca hubiera conocido si no hubiera sido por esta interfaz, eso se sintió realmente transformador. También lo hizo poder pedir un coche negro en Uber. Estábamos justo en este momento: Dios, si alguna gente de la Generación Z nos está escuchando en este momento, van a ser como: “¿Estas personas, ¿qué? ¿Viven en la Edad Media?” [Laughs]

Oye, escucha, recuerdo la hora antes de los teléfonos celulares. Entonces sabes a dónde voy con esto. Ese fue un gran salto en términos de eficiencia y facilidad. No podía creer que estuviéramos en el centro de esto, y luego, y no digo esto de una manera autopromocional, es realmente difícil hacerlo dos veces. Muchas personas a lo largo de los años han sido como: “Dios, tiene suerte, llevaba mucho amarillo, es rubia”. No estoy completamente seguro de que la gente se dé cuenta de lo difícil que es obtener una masa crítica en una aplicación dos veces.

La siguiente era de Bumble, tuviste mucho crecimiento durante la pandemia cuando todos estaban atrapados en sus aplicaciones. Fue un gran momento. Usted hace público en 2021, toca el timbre, el bebé en la cadera, y el último año de crecimiento de los usuarios comienza a disminuir. ¿Qué crees que estaba pasando? Mi opinión es que ejecuté esta compañía durante los primeros años como un enfoque de calidad sobre cantidad. Un proveedor telefónico vino a nosotros desde el principio. Dijeron: “Nos encanta su marca, queremos poner su aplicación preprogramada en todos nuestros teléfonos y cuando las personas compren nuestros teléfonos, su aplicación estará en la pantalla de inicio y obtendrá millones de descargas gratuitas”. Le dije: “Muchas gracias pero no, gracias”. Nadie podía entender qué en el mundo estaba haciendo, y dije que es la forma incorrecta de crecer. Esta no es una red social, este es un mercado de doble cara. Una persona sigue y tiene que ver a alguien que sea relevante para ellos. Si inunda el sistema sin cesar, no va a caminar por las calles de la ciudad de Nueva York y quiere conocer a cada persona que pase. ¿Por qué asumirías que alguien querría hacer eso en una aplicación? Esta no es una plataforma de contenido en la que puede desplazar y desplazar y desplazar y escalar los resultados. Lo que sucedió fue, en la pandemia y en otros capítulos, el crecimiento fue el rey. Fue aclamado como el final, todo será todo.