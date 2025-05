La presidenta de la junta de Tesla, Robyn Denholm, ganó $ 198 millones en acciones a medida que las ganancias cayeron

“Musk opera como si fuera libre de supervisión de la junta”, escribió la canciller Kathaleen St. J. McCormick del Tribunal de Cancillería de Delaware el año pasado cuando gobernó a favor de un accionista que había cuestionado el paquete salarial de 2018 del Sr. Musk, valorado en alrededor de $ 56 mil millones. El juez McCormick, en ese fallo, describió el estilo de la Sra. Denholm de supervisar el Sr. Musk como “Lackadaisical”.

Tesla ha apelado la decisión, que anuló el paquete de pago del Sr. Musk, y la Sra. Denholm ha retrasado la crítica del juez McCormick.

“Cualquiera que me conozca, sabe que no soy careciendo de lugar, ahora que sé lo que significa esa palabra”, Sra. Denholm le dijo al Financial Times el año pasado. “Probablemente sea el más alejado de la verdad. Soy realmente intenso y muy diligente en lo que hago”.

Durante el juicio por el salario del Sr. Musk, la Sra. Denholm describió el dinero que había ganado con su servicio de la Junta de Tesla como “que cambia la vida”. El Director Pay en Tesla estaba sujeto a una demanda separada que la Sra. Denholm y otros miembros de la junta se establecieron en 2023.

El Sr. Musk, quien durante mucho tiempo ha sido director ejecutivo de Tesla a tiempo parcial, ha asumido aún más responsabilidades a lo largo de los años. Se ha convertido en una presencia regular en Washington, liderando los esfuerzos del presidente Trump para reducir el gasto del gobierno y desestimar a los empleados del gobierno federal.