Richard L. Garwin, un creador de la bomba de hidrógeno, muere a 97

Detenido solo para demostrar el concepto de fusión, el dispositivo ni siquiera se parecía a una bomba. Pesaba 82 toneladas, no era entregable por el avión y parecía una gigantesca botella de Thermos. Los científicos soviéticos, que no probaron un dispositivo comparable hasta 1955, lo llamaron burlonamente una instalación termonuclear.

But at the Enewetak Atoll on Nov. 1, 1952, it spoke: An all-but-unimaginable fusion of atoms set off a vast, instant flash of blinding light, soundless to distant observers, and a fireball two miles wide with a force 700 times greater than the atomic bomb that destroyed Hiroshima in 1945. Its mushroom cloud soared 25 miles and expanded to 100 miles across.