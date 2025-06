John L. Young, 89, muere; Pionero publicar documentos clasificados en línea

“La criptoma fue una pieza crítica de mostrar qué tipo de transparencia podría traer Internet”, dijo Cindy Cohn, directora ejecutiva de la Fundación electrónica de fronterauna organización sin fines de lucro que defiende las libertades civiles en el mundo digital.

El Sr. Young no estaba sin sus críticos; Incluso sus admiradores dijeron que su falta de voluntad para considerar los intereses de seguridad nacional al publicar documentos en línea podría ser irrazonable.

Pero él respondió que en todo caso, estaba ayudando al gobierno.

“Si conoces una debilidad, la expones, no lo esconda”, dijo a The Associated Press.