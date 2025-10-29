48 horas sin IA – The New York Times

nuevo vídeo cargado: 48 horas sin IA
AJ Jacobs pasó 48 horas sin interactuar con la inteligencia artificial. Eso significó más que simplemente evitar herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT: hizo todo lo posible para no interactuar con ningún producto que utilizara algún tipo de algoritmo de aprendizaje automático en su producción, marketing o distribución. Esto fue más limitante de lo esperado; Jacobs necesitaba encontrar formas de evitar el uso de electricidad, agua corriente y más. El experimento de 48 horas reveló cuán integrada está la inteligencia artificial en nuestra vida diaria.
Por AJ Jacobs, Edward Vega y Melanie Bencosme
