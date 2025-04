Los neutrinos se están reduciendo, y eso es bueno para la física

El jueves, los investigadores presentaron la medición más precisa hasta el momento de un neutrino, reduciendo la masa máxima posible de las motas fantasmales de la materia que impregnan nuestro universo.

El resultado, publicado En la revista Science, no define la masa exacta de un neutrino, solo su límite superior. Pero el hallazgo ayuda a acercar a los físicos a descubrir qué está mal con el llamado modelo estándar, su mejor teoría, aunque incompleta, de las leyes que gobiernan el reino subatómico. Una forma en que los físicos saben que no es muy preciso es que sugiere que el neutrino no debe tener ninguna masa en absoluto.

En Escalas Grander, aprender más sobre los neutrinos ayudará a los cosmólogos a llenar su imagen cada vez más brumosa del universo, incluida la forma en que las galaxias se agruparon y lo que influye en la expansión del cosmos desde el Big Bang.

“Estamos buscando tratar de entender por qué estamos aquí”, dijo John Wilkerson, físico de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill y autor del nuevo estudio. “Y eso es algo en lo que los neutrinos pueden tener un papel clave”.