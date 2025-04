Estados Unidos se prepara para desafiar el dominio de las redes sociales de Meta

El resultado de lo que se espera que sea un juicio de varias semanas, el primer caso tecnológico importante procesado por la administración Trump, podría remodelar el panorama antimonopolio de los Estados Unidos a medida que las empresas enfrentan un intenso escrutinio sobre fusiones y adquisiciones. Una victoria gubernamental también podría tener efectos de dominio para Silicon Valley, donde las nuevas empresas tienen un banco en adquisiciones lucrativas de compañías más grandes para pagos.

Aún así, la FTC enfrenta una batalla cuesta arriba para probar su caso, dijeron expertos legales. El argumento legal del gobierno depende de demostrar que Meta no sería tan dominante, y no se habría mantenido como dominante, si no hubiera adquirido Instagram y WhatsApp, una situación hipotética que es difícil de probar porque muchos factores han jugado con el crecimiento de la compañía.

“Este es un caso de prueba crítico para si las leyes antimonopolio pueden usarse para relajar las fusiones diseñadas para eliminar la competencia en el primer plano”, dijo Gene Kimmelman, ex alto funcionario en la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. “Una victoria para el gobierno daría a los consumidores más opciones y oportunidades para cambiar en las plataformas de redes sociales sin tener que estar en Facebook”.