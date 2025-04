Lea la decisión antimonopolio contra Google

Caso 1: 23-CV-00108-LMB-JFA Documento 1410 Archivado 17/04/25 Página 105 de 115 PageId# 103785 Mejora de seguridad y privacidad, fraude contrarrestado, latencia reducida, inversión promovida y precios disminuidos. Un acusado demostró haber participado en una conducta exclusiva para mantener un monopolio puede evitar la responsabilidad de la Sección 2 al demostrar que la conducta se realizó por “razones comerciales válidas”. Kodak, 504 US en 483; Ver Lepage, 324 F.3d en 163. En consecuencia, los fundamentos procompetitivos pueden justificar “un acuerdo de atado ilegal de otro modo per se”. Mozart Co. v. Mercedes-Benz de N. Am., Inc., 833 F.2d 1342, 1348 (9th Cir. 1987). Un tribunal debe evaluar la “validez y suficiencia de cada uno reclamado [procompetitive] justificación.” Kodak, 504 US en 483; F.3d en 841-42, los tribunales pueden dar “mayor peso a las declaraciones contemporáneas contenidas en los registros internos de la compañía, que [to] Testimonio de prueba posterior en el que

[its] Los empleados se negaron a ratificar esas declaraciones “. Search de Google, 2024 WL 3647498, en *41 n.2; Juegos Epic, 67 F.4 en 994; No es válido o significativamente superado por los efectos anticompetitivos de la TIE.