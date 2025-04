Los ciberdelincuentes que organizaron un atripador de $ 243 millones

Un honor tranquilo Estudiante que se había graduado recientemente de la Escuela Secundaria Inmaculada en Danbury, Veer Chetal estaba a punto de comenzar a estudiar en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. En 2022, completó un programa de “futuros abogados”, y una historia ese año en el sitio web Immaculate mostró una foto de un niño sonriente con gafas con un rompeolas de Tommy Hilfiger sobre un polo rojo.

Los compañeros de clase recuerdan a Chetal como tímido y fanático de los autos. “Simplemente se guardó para sí mismo”, dice Marco Dias, quien se hizo amigo de Chetal Junior Year. Según otro compañero de clase llamado Nick Paris, esto era cierto para Chetal hasta un día a mediados de su último año, cuando apareció en la escuela conduciendo un Corvette. “Simplemente se estacionó en el lote. Eran las 7:30 a.m. y todos estaban como, Qué? ” París dice pronto.

Chetal dijo que había ganado su dinero intercambiando criptografía; Dias dice que Chetal le mostró intercambios en su teléfono como prueba una mañana durante la clase de aula. Una vez, Chetal alquiló una casa grande en Stamford, Connecticut, y organizó una reunión de tres días con amigos. “Estaba en el sótano en un momento, y estaba jugando con mis amigos, y solo lo veo, como, solo en el sofá, al igual que en su teléfono, evitando a todos en la fiesta”, dice Dias. “Y pensé, oh, eso es un poco extraño”. París recuerda que durante un desfile escolar, la policía detuvo a Chetal en su Lamborghini Urus por una violación de tráfico. “Literalmente llamó a su abogado en el acto antes de responder a las preguntas de la policía, que todos dijeron: Wow, este tipo tiene, como, algo que va por él. Como, este tipo tiene dinero serio”.

Los investigadores independientes dicen que Chetal fue secretamente miembro del COM, también conocido como Comm o Community, una red en línea de grupos de chat que tiene sus raíces en el pirateo subterráneo de la década de 1980 y funciones como una especie de red social para ciberdulinales o aspirantes. En una declaración jurada de un caso no relacionado, un agente del FBI describió el COM como “un grupo geográficamente diverso de individuos, organizado en varios subgrupos, todos los cuales coordinan a través de aplicaciones de comunicación en línea como Discord y Telegram para participar en varios tipos de actividad criminal”. Según la declaración jurada del FBI y los expertos que estudian el COM, las actividades de los diversos subgrupos incluyen Swatting, que implica hacer informes falsos a servicios de emergencia o instituciones como escuelas para desencadenar una respuesta policial; Intercambio de sim, cuando los piratas informáticos se hacen cargo del número de teléfono de un objetivo, a veces engañando a los representantes de servicio al cliente; ataques de ransomware, utilizando un malware que niega a los usuarios u organizadores el acceso a archivos de computadora; robo de criptomonedas; e intrusiones corporativas.

Allison Nixon, directora de investigación de la Unidad 221B, un colectivo de expertos en ciberseguridad, ha estado siguiendo este creciente rincón de Internet desde 2011 y se considera ampliamente un experto preeminente en el COM. Ella dice que la mayoría de los miembros de COM son hombres jóvenes de países occidentales. En los chats grupales, muchos hablan sobre la universidad y toman clases de ciberseguridad, que usan para su ventaja, dice ella. La puerta de entrada para muchos es a través de videojuegos como Runescape, Roblox y Grand Theft Auto.