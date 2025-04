House aprueba el proyecto de ley para prohibir el intercambio de porno de venganza, enviándolo a Trump

La Cámara de la Cámara aprobó abrumadoramente la legislación bipartidista para criminalizar el intercambio no consensuado de fotos y videos sexualmente explícitos de otros, incluidas las imágenes generadas por la IA conocidas como “defensores profundos”, y para ordenar que las plataformas los eliminen rápidamente.

El voto de 409 a 2 despejó la medida para el presidente Trump, quien se esperaba que lo firmara rápidamente.

La legislación, conocida como la Ley de Take It Down, tiene como objetivo tomar medidas enérgicas contra el intercambio de material conocido como “pornografía de venganza”, lo que requiere que las compañías de redes sociales y las plataformas en línea eliminen dichas imágenes dentro de los dos días posteriores a la notificación de ellas.

La medida, que reunió una coalición poco probable de conservadores y liberales en ambos partidos, aprobó por unanimidad el Senado en febrero. El apoyo del Sr. Trump, quien lo mencionó durante su discurso conjunto al Congreso el mes pasado, parece haber suavizado su camino a través del Congreso.

La legislación, presentada por los senadores Ted Cruz, republicano de Texas, y Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, es la primera ley de contenido de Internet que elimina el Congreso desde 2018, cuando los legisladores aprobaron la legislación para combatir el tráfico sexual en línea. Y aunque se centra en la pornografía de venganza y los profundos, el proyecto de ley se ve como un paso importante hacia la regulación de las compañías de Internet que durante décadas han escapado del escrutinio del gobierno.