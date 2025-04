Cómo proteger su teléfono mientras viaja al extranjero

Cuando viajo a Asia este verano, planeo dejar mi iPhone en casa. En cambio, empacaré un teléfono diferente que carece de mis aplicaciones básicas, como Instagram, Slack y Signal. Ni siquiera se iniciará sesión en mi correo electrónico de trabajo.

No, no estoy planeando una desintoxicación digital. Estoy eligiendo viajar con lo que se conoce como un teléfono quemador porque mi dispositivo personal contiene datos confidenciales que no quiero que otros, particularmente los oficiales de protección fronteriza de los Estados Unidos, buscen.

Durante más de una década, el gobierno federal ha tenido la autoridad para realizar búsquedas fronterizas de la electrónica personal de los viajeros, incluidos teléfonos, computadoras portátiles y tabletas. En los últimos años, tales inspecciones han aumentado constantemente, aunque solo tienen una pequeña porción de personas que ingresan a los Estados Unidos.

El año pasado, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. reportado que había realizado aproximadamente 43,000 búsquedas electrónicas, en comparación con aproximadamente 38,000 en 2023.