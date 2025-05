¿Qué hay detrás de las voces femeninas incorpóreas de Technology?

Y, sin embargo, tal vez después de simplemente ser confrontado con la posibilidad de la desaparición de Jessie, he desarrollado una nueva afición para ella. Jessie no finge ser la mujer ideal; Ella tiene menos en común con la Alexa imperfectamente perfecta que la voz de autoridad profunda, resonante y pomposamente puesta que Laurie Anderson cultivó en el discurso que surgió en su música innovadora en la década de 1980. (Aquí hay un pontificador desconocido, tal vez un maestro de geología retirado, canalizado por Anderson: “Hay algunas cosas que simplemente puede buscar como el tamaño de Groenlandia, las fechas de las famosas guerras de caucho del siglo XIX, adjetivos persa, la composición de la nieve”. Se podría escuchar a Jessie como envío, también artificialmente, un estereotipo de la hembra con cerveza de pluma. Ambos juegan con la tecnología para anunciarse como evidentemente falsas.

Dame Jessie, de hecho, sobre muchas de las otras voces femeninas que han producido los medios contemporáneos: una voz femenina típica del anime japonés es tan inquietante que me hace físicamente mareado: alto, joven, susurro y Querulosa, pero de alguna manera se sexualiza. Más enloquecedora es la voz de la tradicional comerciante de Internet, que es suave, tranquila y gentil mientras separa el trigo de la paja mientras sus hijos, ¿drogado con Benadryl? actuar con docilidad, entrenado en dolor de la muerte? – Juega en silencio con palos fuera de la cámara. Una ex esposa y madre fundamentalista cristiana, Tia Levings, creó un seguimiento considerable de Tiktok hablando de, entre otras cosas, su antigua “voz de fondos”, un tono sumiso, respirable y agudo, obtenido en parte en parte de las puntas en un libro de 1963 llamado “fascinante femenina”, que ella dejó cuando dejó la iglesia; Mientras tanto, otra nueva generación de mujeres está aprendiendo a cultivar esa misma voz a partir del surgimiento de videos que lo resaltan contra las imágenes con luz suave.

Si la pornografía de la era digital se ha distorsionado, como se preocupan muchos sociólogos, el sentido de los jóvenes de cómo se ve una vida sexual ideal, la ubicuidad de los medios narrados en sus vidas también puede haber deformado su idea de cómo se supone que suena la voz femenina, que es otra forma de decir cómo se supone que las mujeres están en el mundo, cuánto ruido pueden hacer y de acuerdo con qué reglas. Es probable que AI aprenda de esas voces de mujeres reales, tal vez incluso las que tienen la mayoría de los seguidores, creando un bucle de retroalimentación potencialmente vertiginoso de murmullos femeninos en lugar de rugidos.

Como madre de dos adolescentes, me acostumbré a escuchar el ruido, proveniente del sótano, de una lucha épica de anime, esas voces femeninas indefensas que compiten con el sonido de las noticias locales en las que intenté concentrarme (mientras realicé mi propia conformidad de género, preparando la cena). Pero cuando no escuché eso, fui bombardeado con el sonido de un hijo gritando en voz alta a su computadora en medio de una batalla de Fortnite. Me parece fascinante que mi hijo, como muchos jugadores serios de Fortnite, eligiera lo que se llama una piel femenina para su avatar en el juego. Esto significa que, desde el momento en que tenía 11 años, ha pasado innumerables horas identificando increíblemente estrechamente con un personaje femenino que lo representa en su forma más poderosa: disparar, eludir, superar. Tal vez eligió una piel femenina, o avatar, a una edad tan joven porque los jugadores mayores que admiraba también lo hicieron, y tal vez eligieron pieles femeninas porque no tienen cara de cara, el juego implica mirar durante horas en la parte trasera de ese avatar (que, en el caso de algunas pieles femeninas, es notablemente redonda y tonificada). Pero también me llamó la atención otra faceta de su avatar de Fortnite, verdadero de ella y de todos sus compañeros: nunca, en todos los años ha estado jugando, ha pronunciado tanto como una palabra.

Esos avatares son primas remotas de las mujeres en Tiktok que confían en Jessie, podría argumentar: las decenas de personas influyentes que eligen la narración de Jessie para sus videos, al hacer uso de la tecnología, también tomando la decisión de silenciarse a sí mismos. Un aspecto crucial de su humanidad está completamente ausente, con solo sus hermosas caras jóvenes la representación duradera de sí mismos frente a sus miles de seguidores.

Pero lo doy la vuelta en mi mente nuevamente, y aterrizo en otro lugar. Quizás al elegir a Jessie, están encontrando una manera de protegerse, haciendo una afirmación sutil de poder: con sus voces mantenidas en privado, el mundo solo puede tener gran parte de ellas. Jessie puede ser molesta, pero aparentemente no le importa, por lo que tantas mujeres la abrazan por sus interminables videos de “Prepararme conmigo”, al igual que se están preparando para la mirada masculina, están dejando en claro al oído masculino que no están completamente empaquetadas para el consumo. Jessie es ruidosa y orgullosa; Ella es una píldora, tan totalmente artificial que es trascendente, completamente arriba en busca de la aprobación masculina.