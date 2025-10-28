Amazon recorta 14.000 empleos corporativos y aumenta el gasto en inteligencia artificial: National

Amazon recortará alrededor de 14.000 puestos de trabajo corporativos a medida que el gigante minorista en línea aumente el gasto en inteligencia artificial mientras recorta el gasto.

En junio, el director ejecutivo Andy Jassy, ​​quien ha buscado agresivamente reducir costos desde que se convirtió en director ejecutivo en 2021, dijo que anticipaba que la IA generativa reduciría la fuerza laboral corporativa de Amazon en los próximos años.

Jassy dijo en ese momento que Amazon tenía más de 1.000 servicios y aplicaciones de IA generativa en progreso o construidos, pero esa cifra era una “pequeña fracción” de lo que planea construir.





Jassy animó a los empleados a sumarse a los planes de IA de la empresa. A principios de ese mes, Amazon anunció que planeaba invertir 10 mil millones de dólares en la construcción de un campus en Carolina del Norte para expandir su infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube.

Desde que comenzó 2024, Amazon se ha comprometido a destinar alrededor de 10 mil millones de dólares cada uno a proyectos de centros de datos en Mississippi, Indiana, Ohio y Carolina del Norte a medida que mejora su infraestructura para competir con otros gigantes tecnológicos y satisfacer la creciente demanda de productos de inteligencia artificial.

Amazon está compitiendo en el espacio de la IA con gigantes como OpenAI, Google y Microsoft. En una conferencia telefónica con analistas de la industria en mayo, Jassy dijo que el potencial de crecimiento en el negocio AWS de la compañía es enorme.





“Si crees que tu misión es hacer la vida de los clientes más fácil y mejor cada día, y crees que cada experiencia del cliente se reinventará con IA, vas a invertir muy agresivamente en IA, y eso es lo que estamos haciendo. Puedes ver eso en las más de 1,000 aplicaciones de IA que estamos construyendo en Amazon. Puedes verlo con nuestra próxima generación de Alexa, llamada Alexa+”, dijo.

El martes, el gigante online dijo que estaba reduciendo la burocracia.

“Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más reduciendo aún más la burocracia, eliminando capas y cambiando recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa para las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”, dijo Beth Galetti, vicepresidenta senior de experiencia de personas y tecnología en Amazon, en un mensaje a los empleados el martes.

Los equipos e individuos afectados por los recortes de empleo serán notificados el martes. La mayoría de los trabajadores tendrán 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, dijo Galetti. Para aquellos que no puedan encontrar un nuevo puesto en la empresa o que opten por no buscar uno, se les proporcionará apoyo transitorio que incluye indemnización por despido, servicios de recolocación y beneficios de seguro médico.

Amazon tiene alrededor de 350.000 empleados corporativos y una fuerza laboral total de aproximadamente 1,56 millones. Los recortes anunciados el martes equivalen a aproximadamente un 4% de reducción en su fuerza laboral corporativa.

La fuerza laboral de Amazon se duplicó durante la pandemia cuando millones se quedaron en casa y aumentaron el gasto en línea. En los años siguientes, las grandes empresas tecnológicas y minoristas eliminaron miles de puestos de trabajo para volver a equilibrar el gasto.

Los recortes anunciados el martes sugieren que Amazon todavía está tratando de ajustar el tamaño de su fuerza laboral y es posible que esto no haya terminado. Fue el mayor sacrificio en Amazon desde 2023, cuando la empresa eliminó 27.000 puestos de trabajo. Esos recortes se produjeron en oleadas: se eliminaron 9.000 puestos de trabajo en marzo de ese año y otros 18.000 empleados dos meses después. Amazon no ha dicho si se producirán más recortes de empleo.

Neil Saunders, director general de GlobalData, dijo en un comunicado que los despidos “representan una limpieza profunda de la fuerza laboral corporativa de Amazon”.

“A diferencia de los despidos de Target, Amazon está operando desde una posición de fortaleza”, dijo. “La empresa ha experimentado un buen crecimiento y todavía tiene mucho margen para una mayor expansión tanto en Estados Unidos como en el extranjero”.

Pero Saunders señaló que Amazon no es inmune a factores externos, a medida que los mercados globales se ajustan y los costos subyacentes aumentan.





“Necesita actuar si quiere continuar con un buen desempeño final. Esto es especialmente cierto dada la cantidad de inversión que la compañía está haciendo en áreas como logística e inteligencia artificial. En cierto modo, este es un punto de inflexión que aleja del capital humano a la infraestructura tecnológica”, afirmó.

Amazon publicará sus resultados financieros trimestrales el jueves. Durante su trimestre más reciente, la compañía informó un crecimiento del 17,5% para su brazo de computación en la nube Amazon Web Services.