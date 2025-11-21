El grupo de criptología celebró elecciones, pero no pudo descifrar los resultados

Para un grupo de los principales investigadores de criptología del mundo, fue el tipo de elección que uno esperaría. Se trataba de una papeleta digital secreta cuyo recuento final sólo podía decodificarse mediante el uso de tres claves divididas entre los fideicomisarios electorales seleccionados.
El concurso anual para cubrir tres puestos de director y cuatro funcionarios era tan seguro que cuando un administrador perdió su clave criptográfica para desbloquear los resultados, el error lo hizo imposible.
Al grupo, la Asociación Internacional de Investigación Criptológica, o IACR, no le quedó más remedio que anular la votación y convocar nuevas elecciones.
“Lamentablemente, nos hemos encontrado con un problema técnico fatal que nos impide concluir las elecciones y acceder al recuento final”, dijo el grupo en un memorándum el viernes. “Lamentamos profundamente este fracaso y los trastornos que ha causado”.
La asociación dijo que para evitar el problema en el futuro, flexibilizaría sus requisitos, adoptando un “umbral de 2 de 3” para el uso de las claves de descifrado y distribuyendo procedimientos escritos claros para que los sigan los fideicomisarios.
La asociación, con sede en Bellevue, Washington, trabaja para promover la investigación en criptología, la ciencia de proteger la información mediante cifrados y códigos. Con miles de miembros en todo el mundo, incluidos miembros regulares, estudiantes y senior, publica algunas de las mejores investigaciones en este campo.
La asociación celebró elecciones para varios puestos de liderazgo, incluida la presidencia, del 17 de octubre al 16 de noviembre. Como lo ha hecho durante años, utilizó un sistema de votación electrónica llamado Helios, que está diseñado para ser verificable y menos vulnerable que otros métodos de colusión e interferencia. El sistema cifra cada voto y es “verificable por los votantes”, lo que permite a las personas realizar un seguimiento de sus votos.
Después de la votación de este año, dos de los tres administradores responsables de descifrar los resultados proporcionaron sus claves secretas, pero uno, Moti Yung, criptógrafo e investigador científico de Google, no, según el página de elección pública del grupo.
En su memorando de disculpa, la asociación dijo que el error electoral había sido un “error humano honesto pero desafortunado”, que surgió de “los estrictos requisitos criptográficos del propio sistema”. La llave perdida, añadió el grupo, era irrecuperable, al igual que los resultados de las elecciones.
Desde entonces, el Sr. Yung, dijo la asociación en su comunicado, renunció a su puesto como síndico para las elecciones de este año. El grupo no precisó si la renuncia tuvo que ver con el problema de las elecciones de este año. Ni el grupo ni Yung respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Se llevará a cabo una nueva ronda de votación del 21 de noviembre al 20 de diciembre, según el comunicado de la asociación.
Ben Adida, un ingeniero de software que creó Helios, dijo en una entrevista telefónica que las tres claves necesarias para decodificar los resultados se entregaron en archivos para descargar en las computadoras. En este caso, dijo, lo más probable es que el archivo perdido estuviera “fuera de lugar o se haya eliminado por error”.
Ronald Rivest, experto en criptografía y profesor del Instituto de Tecnología de Massaschussetts, dijo que estaba satisfecho de que el grupo criptológico estuviera tomando medidas para solucionar el problema.
“Creo que es desafortunado que esto haya sucedido”, dijo. “Rehacer las elecciones es realmente costoso. Creo que la gran conclusión es que no es deseable que se produzcan este tipo de errores en un sistema real”.
Aunque los errores son raros en el trabajo de Helios con el grupo de criptología, dijo Adida, el ingeniero de software, el caso demostró que pueden existir compensaciones en el diseño y uso de sistemas hiperseguros.
“Resulta que administrar claves y administrar claves secretas es la parte más difícil de esto, incluso entre los mejores criptógrafos del mundo”, dijo.