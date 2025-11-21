El grupo de criptología celebró elecciones, pero no pudo descifrar los resultados

La asociación dijo que para evitar el problema en el futuro, flexibilizaría sus requisitos, adoptando un “umbral de 2 de 3” para el uso de las claves de descifrado y distribuyendo procedimientos escritos claros para que los sigan los fideicomisarios.

La asociación, con sede en Bellevue, Washington, trabaja para promover la investigación en criptología, la ciencia de proteger la información mediante cifrados y códigos. Con miles de miembros en todo el mundo, incluidos miembros regulares, estudiantes y senior, publica algunas de las mejores investigaciones en este campo.

La asociación celebró elecciones para varios puestos de liderazgo, incluida la presidencia, del 17 de octubre al 16 de noviembre. Como lo ha hecho durante años, utilizó un sistema de votación electrónica llamado Helios, que está diseñado para ser verificable y menos vulnerable que otros métodos de colusión e interferencia. El sistema cifra cada voto y es “verificable por los votantes”, lo que permite a las personas realizar un seguimiento de sus votos.

Después de la votación de este año, dos de los tres administradores responsables de descifrar los resultados proporcionaron sus claves secretas, pero uno, Moti Yung, criptógrafo e investigador científico de Google, no, según el página de elección pública del grupo.

En su memorando de disculpa, la asociación dijo que el error electoral había sido un “error humano honesto pero desafortunado”, que surgió de “los estrictos requisitos criptográficos del propio sistema”. La llave perdida, añadió el grupo, era irrecuperable, al igual que los resultados de las elecciones.