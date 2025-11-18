El límite de peso de WestJet en las sillas de ruedas eléctricas deja a algunos canadienses castigados, dicen sus defensores

Los viajeros y los defensores dicen una regla en WestJet Airlines que prohíbe algunas sillas de ruedas eléctricas en la mayoría de sus aviones discrimina a las personas que viven con una discapacidad.

La aerolínea con sede en Calgary afirma en su sitio web que las ayudas a la movilidad tienen un límite de 300 libras para la gran mayoría de sus aviones, un límite que excluye muchas sillas de ruedas eléctricas.

Después de volar con WestJet durante años, el residente de Manitoba y ex diputado Steven Fletcher dice que un agente de la aerolínea le dijo que no podrían llevar su silla de ruedas en un vuelo de Winnipeg a Toronto en febrero pasado debido a su peso.

Reciba noticias de salud semanales Reciba las últimas noticias médicas e información de salud todos los domingos.

Dice que lo obligaron a usar una silla de ruedas diferente, lo que le provocó dolor y llagas por presión que requirieron atención médica.

WestJet dice que llegó al límite de 136 kg (300 libras) el año pasado después de un análisis de ingeniería y que las regulaciones de accesibilidad le permiten rechazar el transporte de ayudas de movilidad más pesadas.

Noticias globales



En respuesta a una queja regulatoria presentada por Fletcher, WestJet dice que llegó al límite de 300 libras el año pasado después de un análisis de ingeniería y que las regulaciones de accesibilidad le permiten rechazar el transporte de ayudas de movilidad más pesadas.

La historia continúa debajo del anuncio.

El abogado del ARCH Disability Law Center, Devin Glim, dice que el límite de peso efectivamente niega el acceso a viajes aéreos a la mayoría de los usuarios de sillas de ruedas eléctricas personalizadas, y sus defensores señalan que ninguna otra aerolínea importante de América del Norte mantiene un límite tan bajo para los aviones.