Elon Musk se convertirá en el primer billonario del mundo con el paquete salarial de Tesla – National

El hombre más rico del mundo acaba de recibir la oportunidad de convertirse en el primer billonario de la historia.

Elon Musk ganó el jueves una votación de los accionistas que le daría al director ejecutivo de Tesla acciones por valor de 1 billón de dólares si alcanza ciertos objetivos de desempeño durante la próxima década. La votación se produjo tras semanas de debate sobre su historial de gestión en el fabricante de automóviles eléctricos y si alguien merecía un salario sin precedentes, lo que generó acalorados comentarios desde pequeños inversores hasta gigantescos fondos de pensiones e incluso el Papa.

Al final, más del 75% de los accionistas con derecho a voto reunidos en la sede de la empresa en Austin, Texas, aprobaron el plan.

“Fantástico grupo de accionistas”, dijo Musk después de que se contó la votación final, y agregó: “Aguanten sus acciones de Tesla”.

La votación es una victoria contundente para Musk, lo que demuestra que los inversores todavía tienen fe en él mientras Tesla lucha contra la caída de las ventas, la participación de mercado y las ganancias, en gran parte debido al propio Musk. Los compradores de automóviles huyeron de la compañía este año, ya que él se aventuró en la política tanto en Estados Unidos como en Europa y traficaba con teorías de conspiración.

La historia continúa debajo del anuncio.

La votación se produjo apenas tres días después de un informe procedente de Europa que mostraba que las ventas de automóviles Tesla volvieron a caer el mes pasado, incluido un colapso del 50% en Alemania.

Aún así, muchos inversionistas de Tesla consideran a Musk como una especie de hombre milagroso capaz de realizar hazañas comerciales asombrosas, como cuando sacó a Tesla del borde de la bancarrota hace media docena de años para convertirla en una de las compañías más valiosas del mundo.





2:06

Musk se alejará de DOGE y se centrará en Tesla después de la caída de las ganancias del primer trimestre



La votación allana el camino para que Musk se convierta en billonario al otorgarle nuevas acciones, pero no será fácil. La junta directiva que diseñó el paquete salarial le exige que alcance varios objetivos financieros y operativos ambiciosos, incluido aumentar el valor de la empresa en el mercado de valores casi seis veces su nivel actual.

Recibe noticias semanales sobre dinero Obtenga información de expertos, preguntas y respuestas sobre mercados, vivienda, inflación e información sobre finanzas personales todos los sábados.

Musk también tiene que entregar 20 millones de vehículos eléctricos Tesla al mercado durante 10 años en medio de una nueva y dura competencia, más del doble que desde la fundación de la empresa. También tiene que desplegar más de 1 millón de sus robots con apariencia humana que, según ha prometido, transformarán el trabajo y el hogar (lo llama un “ejército de robots”) desde cero hoy.

La historia continúa debajo del anuncio.

Musk podría agregar miles de millones a su riqueza en unos pocos años si logra parcialmente estos objetivos, según varios pasos intermedios que le brindarán acciones de nueva creación en la compañía a medida que se acerque a los objetivos finales.

Eso podría ayudarle a superar a lo que ahora se considera el hombre más rico de todos los tiempos de Estados Unidos, John D. Rockefeller. El Libro Guinness de los Récords estima que el titán del ferrocarril valía 630.000 millones de dólares, en dólares corrientes, en su punto máximo de riqueza hace más de 110 años. Musk vale 493 mil millones de dólares, según estimaciones de la revista Forbes.

Tendencia ahora Huelga de Miss Universo: estalla el escándalo después de que Miss México fuera llamada “tonta”

Se revela que el sospechoso del atraco al Louvre es una estrella francesa de las redes sociales: informes

La victoria de Musk se produjo a pesar de la oposición de varios grandes fondos, incluido Calpers, la mayor pensión pública de Estados Unidos, y el fondo soberano de Noruega. Dos organismos de control corporativo, Institutional Shareholder Services y Glass Lewis, también criticaron el paquete, lo que enfureció tanto a Musk que empezó a llamarlos “terroristas corporativos” en una reciente reunión de inversionistas.

Los críticos argumentaron que la junta directiva estaba demasiado en deuda con Musk, su comportamiento demasiado imprudente últimamente y las riquezas ofrecían demasiado.





2:00

‘Musk apesta’: las protestas contra el multimillonario y Tesla cobran impulso



Los partidarios dijeron que era necesario incentivar a Musk para que se centrara en la empresa mientras trabaja para transformarla en una potencia de inteligencia artificial utilizando software para operar cientos de miles de autos Tesla autónomos (muchos sin volante) y robots Tesla desplegados en oficinas, fábricas y hogares que realizan muchas tareas que ahora son realizadas por humanos.

La historia continúa debajo del anuncio.

Los inversores que votaron a favor del salario tenían que considerar no sólo esta promesa de Musk de un mañana nuevo y audaz, sino también si podía arruinar las cosas hoy: había amenazado con abandonar la empresa, lo que los inversores temían que arruinaría las acciones.

Al final resultó que, las acciones de Tesla, que ya habían subido un 80% el año pasado, subieron un 1,5% con la noticia de la votación, a 447,27 dólares en las operaciones fuera de horario.

Por su parte, Musk dice que la votación no fue realmente por el dinero sino por obtener una mayor participación en Tesla (se duplicará a casi el 30%) para poder tener más poder sobre la compañía. Dijo que era una preocupación apremiante dado el futuro “ejército de robots” de Tesla y sugirió que no confiaba en nadie más para controlarlo dado el posible peligro para la humanidad.