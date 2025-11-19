¿Está su contraseña en la lista “más común”? Te sorprenderá – Nacional

Un nuevo informe sugiere que las generaciones más jóvenes pueden tener contraseñas más débiles que sus contrapartes mayores.

Y los canadienses se encuentran entre los que utilizan algunas de las contraseñas más comunes en sus inicios de sesión en lugar de opciones más seguras.

NordPass, un administrador de contraseñas para clientes comerciales y consumidores, publicó su lista de las 200 contraseñas principales para 2025 con la ayuda de investigadores independientes de ciberseguridad. Los datos se recopilaron de violaciones de datos públicos y repositorios de la web oscura desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

La compañía dice que las contraseñas simples son extremadamente fáciles de adivinar, pero muchos parecen ignorar las advertencias, incluidos los canadienses.

Encabezando la lista de contraseñas más comunes en Canadá en general estaba “admin”, seguida de “123456”, luego “gallant123”, seguida de “contraseña”, mientras que “1hateyou” fue la quinta más común.

A nivel mundial, el informe encuentra que la contraseña más común es “123456”, seguida de “admin” y “12345678” en tercer lugar.

NordPass dice que lo que puede ser más sorprendente es el uso de contraseñas comunes entre los canadienses más jóvenes, quienes tienen más probabilidades de haber crecido inmersos en el mundo en línea en comparación con las generaciones mayores.





Los investigadores destacan que las combinaciones de números como “12345” ocupan los primeros lugares en todos los grupos de edad y es más probable que las utilicen la Generación Z y los millennials, quienes parecen menos propensos a usar nombres en sus contraseñas.

Mientras tanto, las generaciones mayores son más propensas a usar nombres en sus contraseñas y más a menudo en combinación con números, comenzando con la Generación X y alcanzando su punto máximo entre los baby boomers, según el informe.

Por ejemplo, NordPass dice que entre la Generación X, el nombre más popular utilizado como contraseña es “Verónica”, mientras que los baby boomers utilizan con mayor frecuencia “María” y el nombre más común de la generación silenciosa como contraseña es “Susana”.

El carácter especial más comúnmente utilizado en una contraseña era “@”, y el informe dice que se usó en contraseñas aparentemente sencillas, como “P@ssw0rd”, “Admin@123” o “Abcd@1234”.

Los investigadores del informe dicen que la gran mayoría de las filtraciones de datos son causadas por contraseñas comprometidas, débiles y reutilizadas.

Las contraseñas no son la única herramienta de seguridad

NordPass dice que aunque la educación y la concientización sobre cómo crear contraseñas más seguras que sean difíciles de predecir es clave para la seguridad en línea, poco a poco se están volviendo más comunes métodos más nuevos y seguros.

Esto incluye el uso de claves de acceso, datos biométricos y autenticación multifactor.

El Centro Canadiense de Seguridad Cibernética dice que cuanto más complejos sean los requisitos para adivinar una contraseña o acceder a una cuenta, más fuerte será la ciberseguridad de una persona.

Por ejemplo, el centro recomienda que las personas utilicen una frase de contraseña que consta de cuatro o cinco palabras escritas juntas, una contraseña compleja que incorpora caracteres mayúsculas y minúsculas, así como caracteres especiales, y herramientas como la autenticación multifactor.

Sin embargo, dado que no se utilizan tan ampliamente, NordPass dice que las contraseñas seguras siguen siendo importantes.

La compañía agrega que las personas nunca deben reutilizar contraseñas y deben intentar tener contraseñas únicas para cada cuenta. Las contraseñas también deben revisarse periódicamente para lo que NordPass llama un “control de estado” para identificar las débiles, antiguas o reutilizadas.

Para aquellos que sienten que no pueden recordar todas sus diferentes contraseñas o que se sienten abrumados, el Centro Canadiense de Seguridad Cibernética dice que una herramienta de administración de contraseñas creíble y cuidadosamente seleccionada puede ser una buena opción.