Funcionario de la UE dice que el bloque no “sermoneará” a Canadá sobre regulaciones de tecnología e inteligencia artificial – National

El comisionado de democracia de la Unión Europea no “sermoneará” a otros países mientras la UE avanza en la regulación de las plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial, dijo el funcionario el jueves.

Michael McGrath, comisario de la UE para la democracia, la justicia, el Estado de derecho y la protección del consumidor, está de visita en Canadá mientras el gobierno liberal aplica una política de inteligencia artificial que pone menos énfasis en la regulación y más en la adopción.

En una conferencia en Montreal el jueves, describió la próxima legislación que abordará cuestiones como el diseño adictivo, la personalización injusta y la responsabilización de personas influyentes.





McGrath dice que la UE, con sus 27 estados miembros, es lo suficientemente grande como para marcar una diferencia real.

El Ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, ha citado la postura antirregulación de Estados Unidos como una razón para ser moderados en los esfuerzos regulatorios, diciendo que Canadá estaría perdiendo el tiempo si actuara solo.

McGrath dice que quiere encontrar puntos en común con Canadá en cuestiones de protección del consumidor digital y también hablará con los parlamentarios sobre las amenazas a la democracia que representan los deepfakes y la inteligencia artificial.