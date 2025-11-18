Google presenta Gemini 3, con capacidades mejoradas de codificación y búsqueda

Después de varios años de críticas por estar rezagado en inteligencia artificial, Google está aumentando su competencia con empresas emergentes más pequeñas como OpenAI y Anthropic.

El martes, Google lanzó un nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3, que mejora la capacidad de su predecesor para crear programas de software, organizar correos electrónicos y ayudar a las empresas a analizar documentos. También puede mezclar gráficos y texto al responder a solicitudes relacionadas con itinerarios de viaje, historia o arte.

Google dijo que el modelo, uno de un puñado de grandes proyectos de IA que compiten por el liderazgo de la industria, estaría disponible en su aplicación Gemini y podría usarse para completar consultas de Búsqueda de Google en Modo AI, una función de búsqueda conversacional que introdujo este año.

El inminente lanzamiento del modelo más nuevo de Google avivó la ansiedad dentro de las empresas que iniciaron la carrera armamentista de la IA. En OpenAI y Anthropic, dos de los rivales de IA más cercanos de Google, los trabajadores han especulado que podría ser malo para sus negocios si los modelos de Google superan a los suyos en tareas como codificación autónoma o generación de imágenes, dijeron dos personas con conocimiento de las discusiones.