Google presenta Gemini 3, con capacidades mejoradas de codificación y búsqueda

Después de varios años de críticas por estar rezagado en inteligencia artificial, Google está aumentando su competencia con empresas emergentes más pequeñas como OpenAI y Anthropic.
El martes, Google lanzó un nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3, que mejora la capacidad de su predecesor para crear programas de software, organizar correos electrónicos y ayudar a las empresas a analizar documentos. También puede mezclar gráficos y texto al responder a solicitudes relacionadas con itinerarios de viaje, historia o arte.
Google dijo que el modelo, uno de un puñado de grandes proyectos de IA que compiten por el liderazgo de la industria, estaría disponible en su aplicación Gemini y podría usarse para completar consultas de Búsqueda de Google en Modo AI, una función de búsqueda conversacional que introdujo este año.
El inminente lanzamiento del modelo más nuevo de Google avivó la ansiedad dentro de las empresas que iniciaron la carrera armamentista de la IA. En OpenAI y Anthropic, dos de los rivales de IA más cercanos de Google, los trabajadores han especulado que podría ser malo para sus negocios si los modelos de Google superan a los suyos en tareas como codificación autónoma o generación de imágenes, dijeron dos personas con conocimiento de las discusiones.
“Estamos en una situación en la que, debido al tamaño y el espacio de Google y su ventaja de ser el primero en actuar en las búsquedas, Gemini podría ganar participación de mercado y hacer que OpenAI y otros se queden atrás”, dijo Mike O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading, una firma comercial institucional. Dijo que tal giro hacia Gemini podría repercutir en el mercado, planteando interrogantes para empresas como Oracle y Microsoft, a las que OpenAI se ha comprometido a pagar miles de millones de dólares por la informática.
El auge de la IA también enfrenta interrogantes sobre si los crecientes costos de la tecnología pueden justificarse por las oportunidades comerciales que está creando. Hoy en día, los sistemas de inteligencia artificial se utilizan principalmente para realizar consultas de búsqueda tradicionales en Internet y ayudar a los ingenieros de software a automatizar la programación informática.
Pero la tecnología se ejecuta en centros de datos masivos llenos de costosas supercomputadoras, cuya construcción se espera que la industria gaste casi 7 billones de dólares para 2030, según McKinsey y compañía. En todo Wall Street, los inversores se han vuelto escépticos respecto de que empresas como Anthropic, OpenAI, Microsoft y Google puedan generar suficientes ventas para cubrir sus gastos.
“Necesitamos llegar a un punto en el que veamos casos de uso muy capaces y de alta calidad para que los ingresos comiencen a fluir”, dijo Ben Bajarin, analista principal de Creative Strategies, una firma de análisis de tecnología. “Aún no hemos llegado a ese punto”.
(El New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft acusándolos de infracción de derechos de autor de contenido de noticias relacionado con sistemas de IA. OpenAI y Microsoft han negado esas afirmaciones).
En una rueda de prensa, Google dijo que la información producida por Gemini 3 tenía una precisión del 72 por ciento, según una prueba de referencia estándar. Esto es notablemente alto para un modelo de IA de este tipo, pero puede que no sea lo que el usuario promedio espera de una tecnología que ayudará a impulsar el motor de búsqueda de Google. Gemini también obtiene mejores resultados que otros modelos líderes en varios puntos de referencia estándar, según la compañía.
Koray Kavukcuoglu, director de tecnología de la división de IA de Google, indicó que cuando la empresa implementara Gemini en su motor de búsqueda, su precisión mejoraría. Cuando se combina con un motor de búsqueda, el nuevo modelo puede recuperar instantáneamente información de Internet y trabajar para verificar hechos particulares, aunque esto también funciona hasta cierto punto.
“Si la gente recurre a Google para salvarse de los enlaces azules y tener que hacer el trabajo ellos mismos, esto todavía está lejos de ser suficiente”, dijo Manos Koukoumidis, cofundador de Oumi, una nueva empresa que ayuda a las empresas a automatizar, personalizar e implementar tecnologías de inteligencia artificial.
Google también ha logrado avances en la distribución de Gemini. La aplicación tiene 650 millones de usuarios activos mensuales, dijo la compañía, frente a los 350 millones de marzo. En comparación, OpenAI dice que tiene alrededor de 700 millones de usuarios semanales.
Para agregar más usuarios, la compañía hará que su servicio de suscripción Google AI Pro sea gratuito para los estudiantes universitarios estadounidenses, lo que les permitirá ahorrar alrededor de 240 dólares al año. Es la segunda vez que Google hace esa oferta este año.
Dos docenas de empresas han comenzado a utilizar Gemini 3 para analizar sus datos y transcribir con precisión reuniones de negocios multilingües, dijo Google. La aplicación también puede hacer cosas como organizar las bandejas de entrada de las personas y redactar respuestas a correos electrónicos.
Bajarin dijo que esas capacidades podrían ayudar a Google en su competencia con Microsoft y Amazon por los clientes de computación en la nube. El mes pasado, la compañía informó que las ventas trimestrales de su negocio en la nube habían aumentado en un tercio a 15 mil millones de dólares, impulsadas en gran medida por la demanda de IA.