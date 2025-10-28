Hombre estadounidense va a prisión por violación de datos de PowerSchool que incluía información de estudiantes canadienses

Un hombre estadounidense fue sentenciado el martes a cuatro años de prisión después de declararse culpable de extorsión cibernética en la violación masiva de datos de un sistema de información estudiantil utilizado en todo Canadá.

Los documentos judiciales muestran que Matthew D. Lane fue sentenciado en un tribunal de Massachusetts después de que se declarara culpable de cargos relacionados con la extorsión cibernética de dos empresas.

Las empresas no fueron nombradas en los documentos judiciales, pero PowerSchool, una empresa de software y almacenamiento en la nube para sistemas escolares en EE. UU. y Canadá, confirmó el miércoles que Lane era la persona detrás de la violación de datos.

“PowerSchool aprecia los esfuerzos de los fiscales y las autoridades que llevaron a este individuo ante la justicia”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Seguimos enfocados en apoyar a nuestros socios escolares y salvaguardar los datos de los estudiantes, las familias y los educadores”.

La Oficina del Fiscal Federal dijo anteriormente en un comunicado de prensa que Lane era estudiante de la Universidad de la Asunción en Worcester, Massachusetts.

PowerSchool había informado a las juntas escolares de Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Alberta y otros lugares de América del Norte que experimentó una violación de datos entre el 22 y el 28 de diciembre del año pasado.





La Junta Escolar del Distrito de Toronto, la junta escolar más grande de Canadá, dijo en una carta a padres y cuidadores en mayo que recientemente se había enterado de que los datos robados en diciembre de 2024 no habían sido destruidos y que un “actor amenazador” había exigido un rescate.

Los documentos judiciales dicen que una empresa atacada por Lane había recibido una demanda de rescate por 2,85 millones de dólares en bitcoins con la amenaza de filtrar los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, información médica y otros datos de millones de estudiantes y profesores.

PowerSchool dijo en mayo que había pagado un rescate con la esperanza de evitar la divulgación pública de los datos robados, pero no especificó la cantidad.





En febrero, el organismo federal de vigilancia de la privacidad de Canadá inició una investigación sobre la violación de datos.

El comisionado de privacidad, Philippe Dufresne, interrumpió la investigación en julio, citando la satisfacción de su oficina con la respuesta de la compañía y el compromiso de implementar medidas de seguridad adicionales, como herramientas reforzadas de monitoreo y detección.

PowerSchool ha dicho que proporcionará al comisionado una evaluación de seguridad independiente y un informe sobre las salvaguardias de su información para marzo de 2026.