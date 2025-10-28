Kate Middleton dice que los teléfonos hacen que los padres estén “mentalmente ausentes” – National

La Princesa de Gales tiene una sugerencia para los padres: por favor, cuelguen el teléfono.

Kate, como se la conoce comúnmente, colaboró ​​con el investigador de desarrollo de adultos Robert Waldinger para advertir que la tecnología está contribuyendo a una epidemia de desconexión que está dañando las relaciones familiares. Los dispositivos que prometen mantenernos conectados a menudo hacen lo contrario, dicen en un ensayo publicado en el sitio web del Royal Foundation Center for Early Childhood.

“Nos sentamos juntos en la misma habitación mientras nuestras mentes están dispersas en docenas de aplicaciones, notificaciones y feeds”, escribieron los autores. “Estamos físicamente presentes pero mentalmente ausentes, incapaces de relacionarnos plenamente con las personas que tenemos delante”.





La princesa ha hecho del desarrollo infantil temprano una de sus principales causas. Ahora se ha asociado con Waldinger, director del Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, un estudio a largo plazo sobre la vida adulta y la felicidad que concluyó que aquellos con relaciones más sólidas tenían más probabilidades de vivir vidas felices, satisfactorias y más saludables.

“Mira a los ojos a las personas que te importan y permanece ahí plenamente, porque ahí es donde comienza el amor”, dijeron.