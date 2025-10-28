Las restricciones de edad para los chatbots de IA pueden estar en el nuevo proyecto de ley de privacidad, dice un ministro – National

Un próximo proyecto de ley de privacidad podría incluir restricciones de edad en el acceso a chatbots de IA para proteger a los niños, dijo el ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon.

“Hay muchas discusiones en torno a personas que nos preguntan si debería haber un cierto acceso apropiado para la edad a ciertas partes de los chatbots”, dijo Solomon a The Canadian Press.

“Vamos a analizar eso”.

Sus comentarios llegan en un momento de creciente preocupación por los riesgos de los chatbots, como problemas de salud mental y delirios inducidos por sistemas de inteligencia artificial.

En Estados Unidos, padres de adolescentes cuyos hijos se suicidaron han presentado demandas por muerte por negligencia contra chatbots de inteligencia artificial.





Solomon habló el jueves sobre su enfoque sobre la regulación de la IA en la conferencia Govern or Be Governed en Montreal. Al día siguiente, la conferencia escuchó a uno de los padres detrás de esas demandas.

Megan García inició una demanda en Florida el año pasado contra Character.AI después de que su hijo de 14 años muriera por suicidio. En Montreal, instó a los responsables políticos fuera de Estados Unidos a tomar medidas.

“Mi esperanza es que al aprobar legislación y hacerla cumplir, haciendo que estas empresas sean responsables de multas en sus propios países u otras cosas por el estilo, se ejerza presión” sobre las empresas de tecnología, dijo.

“Pero no sólo eso, sino que tal vez nos avergüencen y nos obliguen a actuar en nombre de nuestros hijos en nuestro propio país”.

En la entrevista, Solomon dijo que mencionó uno de los casos de suicidio con representantes de OpenAI.

Dijo que es “muy difícil sacar conclusiones precipitadas sobre cómo regular basándose en un caso trágico y horrible”.

En California, los padres de un joven de 16 años han presentado una demanda por muerte por negligencia contra OpenAI, el fabricante de ChatGPT, alegando que ChatGPT alentó a su hijo en sus planes de suicidarse.

Solomon dijo que no ha cambiado de opinión acerca de rechazar un enfoque regulatorio de amplio alcance para la IA, pero que está abierto a tomar medidas sobre cuestiones específicas, urgentes y actuales.

También está considerando incluir en la legislación el derecho a eliminar los deepfakes, diciendo que cree firmemente que los canadienses quieren que se tomen medidas contra imágenes y vídeos engañosos producidos por IA.

Solomon dijo que también está abierto a recibir comentarios tanto de los canadienses como de un grupo de expertos a los que ha pedido que trabajen en la actualización de la estrategia de IA de Canadá.

“No tiene sentido pedir comentarios y no estar abierto a ellos”, afirmó.

Señaló que 6.500 canadienses han intervenido en la consulta del gobierno federal.