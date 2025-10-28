Los recortes de empleos en Imperial Oil se producen en medio de un mayor impulso de eficiencia impulsado por la tecnología en la industria energética

Los planes de Imperial Oil de recortar el 20 por ciento de su fuerza laboral para fines de 2027 son parte de una tendencia más amplia de recortes de empleos en la industria a medida que los productores buscan aumentar la eficiencia en medio de los precios más bajos del petróleo y la disponibilidad de nueva tecnología.

La compañía dijo en su anuncio del lunes que se perderían alrededor de 900 puestos corporativos, principalmente en Calgary.

Esto sigue a Cenovus Energy Inc. que confirmó despidos en mayo y Suncor Energy Inc. recortó alrededor de 1.500 empleados en un esfuerzo de racionalización en 2023.

Los expertos de la industria energética dicen que el anuncio de Imperial Oil el lunes de que despedirá a cientos de empleados canadienses es parte de una tendencia más amplia de la industria para lidiar con los bajos precios del petróleo, las nuevas tecnologías y las políticas gubernamentales desfavorables.

“Creo que (la medida de Imperial) probablemente refleja un impulso más amplio por parte de las compañías energéticas para encontrar eficiencias”, dijo Lance Mortlock, socio gerente de EY Canadá en industria y energía.

Dijo que los esfuerzos para racionalizar las operaciones se producen en medio de precios del petróleo languidecientes, disponibilidad tecnológica y políticas desfavorables.

“Hemos tenido una serie de políticas y regulaciones problemáticas que han hecho que la inversión y el crecimiento en nuestro sector de petróleo y gas sean extremadamente difíciles”, dijo.

“Cuando hay un entorno económico y político que aleja a los inversores, el enfoque se desplaza a: “Está bien, no voy a hacer crecer el activo, ¿cómo puedo hacer que el activo se preocupe?”.

Muchas de esas políticas han tenido como objetivo limitar las emisiones del sector del petróleo y el gas para abordar el cambio climático, pero Mortlock dijo que todavía espera ver un mejor equilibrio entre las prioridades ambientales y económicas.

Las empresas siempre han presionado para lograr eficiencias, pero la tecnología está haciendo que esos esfuerzos sean mucho más posibles.





La industria de las arenas petrolíferas lleva años adoptando camiones autónomos en las operaciones mineras, por ejemplo, pero el crecimiento de la inteligencia artificial significa que una amplia gama de puestos de trabajo podrían automatizarse cada vez más.

Un informe de EY de 2020 predijo que para 2040, los operadores de equipos y perforación, así como los oficios y técnicos de la industria, podrían ver una caída de más del 60 por ciento en el empleo debido a la IA.

El informe dice que cuanto más técnico es el trabajo, mayor riesgo corre debido a su previsibilidad.

El informe predijo que muchos de los empleos se eliminarán gradualmente mediante un desgaste natural en lugar de recortes directos.

Un informe reciente de EY Canadá predijo que para 2040, algunos empleos de la industria petrolera podrían experimentar una caída de más del 60 por ciento debido a la inteligencia artificial.

El empleo en la industria del petróleo y el gas ya ha mostrado una tendencia a la baja, al menos en comparación con la producción.

Un informe del mes pasado del Instituto Pembina encontró que antes del colapso del precio del petróleo en 2014, había un pico de 38 empleos directos en petróleo y gas por cada mil barriles producidos.

En 2023, esa cifra había caído un 43 por ciento a 22 empleos directos por cada mil barriles.

El informe dice que centrarse en maximizar los retornos de las grandes fuentes nuevas de producción, junto con la automatización y la deslocalización del trabajo de ingeniería y diseño, significa que probablemente se crearán menos empleos nuevos en el futuro, incluso cuando la producción aumente.

“Una década de recortes agresivos de costos ha provocado una disminución significativa -y hasta ahora sostenida- de los empleos en todo el sector del petróleo y el gas, mientras que la producción ha aumentado”, dijo Janetta McKenzie, directora de petróleo y gas del Instituto Pembina en un comunicado.

Dijo que la tendencia debería hacer que los responsables políticos reconsideren en qué medida el sector del petróleo y el gas debería considerarse un camino garantizado hacia la prosperidad.





Imperial dijo que centralizaría las actividades corporativas y técnicas en centros tecnológicos y de negocios globales, aprovechando la infraestructura de su accionista mayoritario ExxonMobil Corp.

Si bien la automatización y otros avances tecnológicos están ejerciendo una presión a la baja sobre los empleos, los esfuerzos para impulsar la producción podrían limitar los efectos, dijo Mortlock.

“Hablar de crecimiento con el espíritu de mantener los empleos estables podría ser más realista que el crecimiento con el espíritu de aumentar el número de empleos en el sector del petróleo y el gas”.

Algunos, sin embargo, todavía ven un crecimiento del empleo en el futuro para la industria.

Careers in Energy, una división de Energy Safety Canada, pronosticó en un informe a principios del año pasado que espera que la industria energética agregue entre 41.600 y 46.500 empleos directos entre 2022 y 2035.

El informe incluye empleos convencionales en petróleo y gas, así como en áreas de reducción de emisiones como la captura y almacenamiento de carbono.